Футболисты «Реала» высказали претензии Роналду из-за его публичного намека на возможный уход из клуба

Футболисты «Реала» были в ярости от слов нападающего Криштиану Роналду, который намекнул на свой уход из клуба после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (3:1). После матча португалец заявил о том, что не исключает сценария, по которому он перейдет в другую команду этим летом.

«Футболисты высказали Роналду вежливый, но серьезный упрек в раздевалке. Они сердитым тоном заявили: «Реал» выше любого игрока. Такие вещи говорят в раздевалке, а не публично или после победы в Лиге чемпионов».

Гнев продолжился и это удивительно. В субботу вечером было больше разговоров о заявлениях Роналду, чем о подвигах «Реала», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.