Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жирков: «В «Динамо» с Черчесовым сначала было какое-то недопонимание»

Жирков: «В «Динамо» с Черчесовым сначала было какое-то недопонимание»

28 мая 2018, 10:07
6

Защитник сборной России Юрий Жирков вспомнил совместную работу с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым в составе «Динамо». 34-летний футболист выступал за бело-голубых с 2013 по 2016 год.

– Вы играли у Черчесова в «Динамо», уже будучи опытным и титулованным футболистом. Как складывались ваши отношения тогда?

– Сначала было какое-то недопонимание. Не знаю, почему так получалось. Я все время выкладывался на тренировках. У него, наверное, было другое мнение – может, как-то воспитывал меня. Матчей пять-шесть я просидел на замене. А потом через тренировки все наладилось. Станислав Саламович заметил, что работаю – и я стал играть. Больше вопросов не возникало.

– Какие главные качества вы видите в тренере Черчесове, и как они отражаются на его работе в сборной?

– После того, как мы с ним стали работать в «Динамо», я на футбол начал смотреть немного по-другому. Ранее не замечал некоторых вещей – где как открыться, мяч получить. Еще одно качество – он по максимуму спрашивает с тебя на каждой тренировке.

– По словам Мирослава Ромащенко, в сборной Черчесов больше, чем в клубах, занимается индивидуальными беседами. С вами они были?

– В сборной уже были индивидуальные беседы, но меня не вызвали (улыбается). Хотя я сидел в номере, как нам сказали, и ждал.

– Было что сказать?

– Мне – ему? Нет, обычно Саламыч говорит!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Динамо Жирков Юрий Черчесов Станислав
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1527491580
обычно Саламыч говорит, а ну пошли в душ я тебе шею намылю
Ответить
Мары
1527496194
Одни словеса.Результат дайте, тогда поверю и в Саламыча и в сборную.
Ответить
омск55
1527498415
Жирков: «В «Динамо» с Черчесовым сначала было какое-то недопонимание» со Стасиком постоянно недопонимание
Ответить
Отчаянный Пердун
1527500276
Однажды Стасик поругался со своими волосами!!! Они ушли, но несколько раз пытались примириться. ИТОГ: Они в конфликте по сей день.
Ответить
zigbert
1527511611
Все идет по заранее намеченному плану.
Ответить
Главные новости
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+