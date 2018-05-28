Жирков: «В «Динамо» с Черчесовым сначала было какое-то недопонимание»

Защитник сборной России Юрий Жирков вспомнил совместную работу с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым в составе «Динамо». 34-летний футболист выступал за бело-голубых с 2013 по 2016 год.

– Вы играли у Черчесова в «Динамо», уже будучи опытным и титулованным футболистом. Как складывались ваши отношения тогда?

– Сначала было какое-то недопонимание. Не знаю, почему так получалось. Я все время выкладывался на тренировках. У него, наверное, было другое мнение – может, как-то воспитывал меня. Матчей пять-шесть я просидел на замене. А потом через тренировки все наладилось. Станислав Саламович заметил, что работаю – и я стал играть. Больше вопросов не возникало.

– Какие главные качества вы видите в тренере Черчесове, и как они отражаются на его работе в сборной?

– После того, как мы с ним стали работать в «Динамо», я на футбол начал смотреть немного по-другому. Ранее не замечал некоторых вещей – где как открыться, мяч получить. Еще одно качество – он по максимуму спрашивает с тебя на каждой тренировке.

– По словам Мирослава Ромащенко, в сборной Черчесов больше, чем в клубах, занимается индивидуальными беседами. С вами они были?

– В сборной уже были индивидуальные беседы, но меня не вызвали (улыбается). Хотя я сидел в номере, как нам сказали, и ждал.

– Было что сказать?

– Мне – ему? Нет, обычно Саламыч говорит!