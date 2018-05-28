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Президент УЕФА Чеферин: «У Киева не было ни одной ошибки»

28 мая 2018, 07:06
15

Президент УЕФА Александер Чеферин дал высокую оценку организации и проведению двух финалов Лиги чемпионов в Киеве.

«Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги чемпионов. Не надо забывать, что это самое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки.

Спасибо за все. Спасибо за гостеприимство. Я убежден, что по крайней мере половина болельщиков вернутся в Киев снова. Если город смог принять такое большое событие, как финал Лиги чемпионов, он сможет организовать любое событие.

Финал Лиги чемпионов – это большое событие, поэтому вы точно сможете», – приводит слова Чеферина официальный портал Киева.

24 мая на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в финальном матче женского турнира «Лион» победил «Вольфсбург» (4:1), а 26 мая на НСК «Олимпийский» прошел решающий матч мужского турнира, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1).

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Лион Вольфсбург Чеферин Александер
Комментарии (15)
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омск55
1527480770
Киев приятно удивил
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Михаил_Боярский
1527484306
Еще бы у папуасов провели финал XD
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Обер-КанцлерЪ
1527484544
А как же придурок, который в конце матча к Роналду выбежал на поле и пас у него просил?)) Это по российскому тв показывали вообще или вырезали? Почему нигде ни слова об этом?? Организация - просто шик! И это на фоне того, что терорры обещали диверсии на финале ЛЧ! Хорошо что у того дурака злых мыслей не было.
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Мары
1527485704
А что он должен был сказать ? Он культурный человек и этим всё сказано. Смотрел опрос иностранцев на улицах Киева.И не один. Да жэ богатые израильтяне, англичане и испанцы говорили, что очень дорого.Места в отелях стоили как у семизвёздочного дворца.И это при идущем внутри ремонте.Для латиносов вообще всё дорого.Корейцам по фиг.Они прилетели, матч посмотрели и назад. Слава богу, что терактов не было, а так весь букет.Самолёты с болельщиками не пускали.Морды кузьмичам били. Теперь бы нам такой байды не допустить, а то конфуз будет полный.Сами критикуем, а у самих же тоже проблем выше шкафа оказаться может.Хотя пока всё тихо и удобоваримо.Живу рядом с отелем и на иностранцев уже насмотрелся.У нас такое ощущение, что их микроавтобусами завозят.И в основном почему то ночью.В линзмастере недавно с группой американцев столкнулся, так они вражины аж языками щёлкают от удовольствия.Цены их наши в общем то радуют.Надеюсь так же и на чемпионате мира будет.Без эксцессов.
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С-Пб on-line
1527489702
Чёт я ржу)))
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Сержтир
1527490660
Кроме болельщика который выбежал на поле.
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GoLenaStop
1527498725
Справились - и ладно... Посмотрим, что у нас выйдет.
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zigbert
1527508255
Ошибки конечно были но не столь значимые.
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iBragim2102
1527540446
А выбегание на поле кастрюлеголовых - несчетается?
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paracetamol
1527569169
А отключенная вода, не работающие сортиры и затопленная г-ном гостиница не считаются? Пришлось бриттам в фонтан испражняться.
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