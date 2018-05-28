Президент УЕФА Чеферин: «У Киева не было ни одной ошибки»

Президент УЕФА Александер Чеферин дал высокую оценку организации и проведению двух финалов Лиги чемпионов в Киеве.

«Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги чемпионов. Не надо забывать, что это самое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки.

Спасибо за все. Спасибо за гостеприимство. Я убежден, что по крайней мере половина болельщиков вернутся в Киев снова. Если город смог принять такое большое событие, как финал Лиги чемпионов, он сможет организовать любое событие.

Финал Лиги чемпионов – это большое событие, поэтому вы точно сможете», – приводит слова Чеферина официальный портал Киева.

24 мая на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в финальном матче женского турнира «Лион» победил «Вольфсбург» (4:1), а 26 мая на НСК «Олимпийский» прошел решающий матч мужского турнира, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1).