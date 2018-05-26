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  • Лига чемпионов. «Реал» в финале обыграл «Ливерпуль» и в третий раз подряд выиграл турнир

Лига чемпионов. «Реал» в финале обыграл «Ливерпуль» и в третий раз подряд выиграл турнир

26 мая 2018, 23:38
184

В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» на стадионе «Олимпийский» в Киеве победил «Ливерпуль» – 3:1. Дубль в составе мадридского клуба сделал Гарет Бэйл.

«Реал» в третий раз подряд и в 13-й раз в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Финал

Реал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бензема, 51; 1:1 – Мане, 55; 2:1 – Бэйл, 64; 3:1 – Бэйл, 83.

«Реал»: Навас, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Роналду, Бензема (Асенсио, 89), Иско (Бэйл, 61).

«Ливерпуль»: Кариус, Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер (Джан, 82), Вейналдум, Салах (Лаллана, 31), Мане, Фирмино.

Предупреждения: нет – Мане, 82.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Ливерпуль
Комментарии (184)
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Shogun
1527367124
Вратарь ты лучший, а Рамос у...к
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snaiper1989
1527367212
Рамос шалава
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zabvo9406
1527367491
в очередной, уже который раз подтверждается лично мое мнение - Рамос пи дара сина конченая!!!
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Kulima
1527367769
В очередной раз убеждаюсь, какой Рамос пи*арас! Болельщиков Реала с победой, третий год подряд, это космос
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rammax fcsm
1527368261
давайте забудем этот гадкий финал, как страшный сон, как будто его и не было...
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dinar7777dinar
1527369010
алеееее люди ! даже я болельщик и противник реала ПОНИМАЮ ЧТО ТРАВМА САЛАХА НУ ЭТО ЧИСТО ИГРОВОЙ МОМЕНТ ! РЕАЛ ВЫИГРАЛ ВСЕ ПОДЕЛУ ! хорош ГУДЕТЬ АЛЕЕЕЕ ! матч уже сыгран ! А ЕСЛИ БЫ ДА ЕСЛИ БЫ САЛАХА И ТД И ТП ВОН КРИСТИНКУ Я СЕГОДНЯ ВООБЩЕ НЕ НАБЛЮДАЛ А РЕАЛ ВЫИГРАЛ ! НУ Я ЭТО УЖЕ НИЖЕ ПИСАЛ !
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Патронташ
1527369180
Финальная игра как зрелище была безнадежно испорчена гнилым подонком Сирожой Рамосом на 30 минуте.Как всегда из под тишка этот ****** в человеческом обличии намеренно сломал Салаха. А как он потом картинно падал и изображал муки адской боли...Противно на это чмо смотреть было.Особенно на фоне хорошей игры и мужской борьбы остальных участников матча. Меня не сильно удивит если через какое то время бомбардир сообщит, что этого футбольного проститута где то прирезали арабы или болельщики Ливера.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1527369517
Рамос намеренно нанес тяжелую травму Салаху и думаю это было оговорено с Зиданом и отрабатывали на тренировках.Это позор для Реала а не победа.Еще этот вопрос поднимут и надеюсь египтяне не оставят просто так жить этому подлецу рамосу.Судья все видел но промолчал.Все куплено и все три кубка реальчика липовые,позорные.
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FiFa_2015
1527396752
Очередной матч показавший, что реал просто днище, без судей, пенальти и везения них не может. Чисто ОБЪЕКТИВНО) Ни одного гола не забили, два привоза от кипера и один случайно залетевший. И рамос петух, которому бы палку в жопу засунуть, чмырина, сломали Салаха спецом, зассали, был на поле Салах, среала вообще видно не было! Только заменили, сломалась игра у ливера. Жаль что такой убогий финал получился(
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Blossiya
1527408809
Травма Салаха сначала сделала беззубой команду Клоппа, а потом какие-то невероятные ошибки вратаря - и вот итог. Это не умаляет преимуществ Реала. Кто-нибудь их остановит?))) Может Ливерпулю Бейла забрать к себе, чтобы был шанс в следующем году? Пусть уж англичанин играет за английскую команду)))
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