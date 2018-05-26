Лига чемпионов. «Реал» в финале обыграл «Ливерпуль» и в третий раз подряд выиграл турнир

В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» на стадионе «Олимпийский» в Киеве победил «Ливерпуль» – 3:1. Дубль в составе мадридского клуба сделал Гарет Бэйл.
«Реал» в третий раз подряд и в 13-й раз в истории стал победителем Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Финал
Реал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Бензема, 51; 1:1 – Мане, 55; 2:1 – Бэйл, 64; 3:1 – Бэйл, 83.
«Реал»: Навас, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Роналду, Бензема (Асенсио, 89), Иско (Бэйл, 61).
«Ливерпуль»: Кариус, Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер (Джан, 82), Вейналдум, Салах (Лаллана, 31), Мане, Фирмино.
Предупреждения: нет – Мане, 82.
Источник: Бомбардир.ру