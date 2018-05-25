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    Врач сборной России: «Знаю двух футболистов, которые играют с разорванным передним «крестом»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил. что ему неприятно слышать, когда кто-то обвиняет игроков в непрофессиональном подходе к делу. По его словам, некоторые футболисты выходят на поле, имея хронические серьезные травмы.

    «Меня очень расстраивает, когда кто-то, не зная специфики вида спорта, начинает рассказывать, что игроки обнаглели, не тренируются толком и просто пинают мяч. Иногда на МРТ вижу, что есть ребята, которые играют с разорванным передним «крестом». Знаю двух таких игроков, они наблюдаются из года в год – и дай бог еще несколько лет поиграют.

    Или еще пример: есть игрок очень высокого уровня, у которого полностью оторвана длинная приводящая мышца. Это очень больно, и боль при нагрузке чувствуется практически всегда. Думаю, что обычный человек даже не думал бы о футболе, а этот человек справляется уже года три. Он выступает в Лиге чемпионов. Но в расширенном составе сборной, скажем так, его нет. Это все, что могу сказать», – сказал Безуглов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2018 15:28
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 20:58

      Зачем поднимать эту тему,когда говорить правду на эту тему некорректно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:10

      хорошо что есть такие настоящие бойцы и профессионалы, как и Мануэль Фернандеш превозмогая боль рвался в бой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 мая 2018, 17:19

      Игрок очень высокого уровня...не удачная шутка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 мая 2018, 15:44

      вроде про березуцкого слышал, которого именно не скажу, а поднимают такие темы журналисты, которым ты даешь интервью, так и скажи им прямо ...напустил тумана, мистер таинственность.)))

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 25 мая 2018, 15:33

      Вася Березуцкий.

      3
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