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  • Врач сборной России: «Знаю двух футболистов, которые играют с разорванным передним «крестом»

Врач сборной России: «Знаю двух футболистов, которые играют с разорванным передним «крестом»

25 мая 2018, 15:28
5

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил. что ему неприятно слышать, когда кто-то обвиняет игроков в непрофессиональном подходе к делу. По его словам, некоторые футболисты выходят на поле, имея хронические серьезные травмы.

«Меня очень расстраивает, когда кто-то, не зная специфики вида спорта, начинает рассказывать, что игроки обнаглели, не тренируются толком и просто пинают мяч. Иногда на МРТ вижу, что есть ребята, которые играют с разорванным передним «крестом». Знаю двух таких игроков, они наблюдаются из года в год – и дай бог еще несколько лет поиграют.

Или еще пример: есть игрок очень высокого уровня, у которого полностью оторвана длинная приводящая мышца. Это очень больно, и боль при нагрузке чувствуется практически всегда. Думаю, что обычный человек даже не думал бы о футболе, а этот человек справляется уже года три. Он выступает в Лиге чемпионов. Но в расширенном составе сборной, скажем так, его нет. Это все, что могу сказать», – сказал Безуглов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Безуглов Эдуард
Комментарии (5)
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Mario84
1527251625
Вася Березуцкий.
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Боцман59rus
1527252254
вроде про березуцкого слышал, которого именно не скажу, а поднимают такие темы журналисты, которым ты даешь интервью, так и скажи им прямо ...напустил тумана, мистер таинственность.)))
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Axe111
1527257999
Игрок очень высокого уровня...не удачная шутка
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OfaZavr
1527264624
хорошо что есть такие настоящие бойцы и профессионалы, как и Мануэль Фернандеш превозмогая боль рвался в бой!
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zigbert
1527271118
Зачем поднимать эту тему,когда говорить правду на эту тему некорректно.
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