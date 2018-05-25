Врач сборной России: «Знаю двух футболистов, которые играют с разорванным передним «крестом»

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил. что ему неприятно слышать, когда кто-то обвиняет игроков в непрофессиональном подходе к делу. По его словам, некоторые футболисты выходят на поле, имея хронические серьезные травмы.

«Меня очень расстраивает, когда кто-то, не зная специфики вида спорта, начинает рассказывать, что игроки обнаглели, не тренируются толком и просто пинают мяч. Иногда на МРТ вижу, что есть ребята, которые играют с разорванным передним «крестом». Знаю двух таких игроков, они наблюдаются из года в год – и дай бог еще несколько лет поиграют.

Или еще пример: есть игрок очень высокого уровня, у которого полностью оторвана длинная приводящая мышца. Это очень больно, и боль при нагрузке чувствуется практически всегда. Думаю, что обычный человек даже не думал бы о футболе, а этот человек справляется уже года три. Он выступает в Лиге чемпионов. Но в расширенном составе сборной, скажем так, его нет. Это все, что могу сказать», – сказал Безуглов.