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    «Манчестер Юнайтед» интересуется Манджукичем

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Марио Манджукичу.

    Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью ищет игрока, схожего по стилю игры и габаритам с хорватом. Потенциальная альтернатива – Марко Арнаутович из «Вест Хэма».

    Ранее генеральный директор туринского клуба Джузеппе Маротта настоял, что Манджукич останется в команде на следующий сезон.

    «Принцип «Ювентуса» всегда заключается в том, что, если игрок попросит уйти, конечно, мы постараемся удовлетворить его просьбу, если к этому моменту он утратит мотивацию или возникнут какие-то другие причины.

    В настоящем никто из футболистов не находится в подобном положении. Поэтому я должен сказать, что Марио останется игроком «Ювентуса» в следующем сезоне», – сказал Маротта.

    Нынешний контракт Манджукича с «Ювентусом» истекает в 2020 году.

    Источник: Football Italia

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    24.05.2018 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 мая 2018, 10:13

      Моур габаритных работяг любит, звучит не уточно.

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