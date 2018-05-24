«Манчестер Юнайтед» интересуется Манджукичем

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Марио Манджукичу.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью ищет игрока, схожего по стилю игры и габаритам с хорватом. Потенциальная альтернатива – Марко Арнаутович из «Вест Хэма».

Ранее генеральный директор туринского клуба Джузеппе Маротта настоял, что Манджукич останется в команде на следующий сезон.

«Принцип «Ювентуса» всегда заключается в том, что, если игрок попросит уйти, конечно, мы постараемся удовлетворить его просьбу, если к этому моменту он утратит мотивацию или возникнут какие-то другие причины.

В настоящем никто из футболистов не находится в подобном положении. Поэтому я должен сказать, что Марио останется игроком «Ювентуса» в следующем сезоне», – сказал Маротта.

Нынешний контракт Манджукича с «Ювентусом» истекает в 2020 году.