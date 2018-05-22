Матчи ФНЛ запретят проводить при температуре выше 40 или ниже 20 градусов 

По информации «Спорт-экспресса», в регламент ФНЛ внесут статью, согласно которой запрещается проведение матчей при температуре ниже 20 или выше 40 градусов по Цельсию.

Температура воздуха замеряется за час до игры. Если термометр покажет отметку ниже 20 градусов или выше 40 градусов, то матч необходимо перенести. Решение о переносе принимает администрация ФНЛ.

Если температура во время проведения матча поднимется выше 30 градусов, то арбитр обязан сделать две остановки для гидротации. Каждая из пауз должна длиться не менее двух минут. Как правило, игру останавливают на 30-й и 75-й минутах.