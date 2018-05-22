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    Матчи ФНЛ запретят проводить при температуре выше 40 или ниже 20 градусов 

    По информации «Спорт-экспресса», в регламент ФНЛ внесут статью, согласно которой запрещается проведение матчей при температуре ниже 20 или выше 40 градусов по Цельсию.

    Температура воздуха замеряется за час до игры. Если термометр покажет отметку ниже 20 градусов или выше 40 градусов, то матч необходимо перенести. Решение о переносе принимает администрация ФНЛ.

    Если температура во время проведения матча поднимется выше 30 градусов, то арбитр обязан сделать две остановки для гидротации. Каждая из пауз должна длиться не менее двух минут. Как правило, игру останавливают на 30-й и 75-й минутах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2018 20:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 19:11

      Человеческий организм просто не выдержит такие температуры.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 23 мая 2018, 12:38

      Ха! Правила для слабаков. Они что там не знают, что русскому человеку -20 - не мороз? Позор! Российские футболисты не должны испытывать ограничений во исполнении самого Верного Учения Мутко-Фурсенко о круглогодичном использовании наших стадионов. Поэтому, считаю, что нижний порог по морозу необходимо отодвинуть к -30 градусов. Тогда даже в Красноярске на Рождество можно будет спокойно проводить матчи на открытых аренах, как в Англии, что безусловно подымет уровень нашей Лиги до английской! Даёшь -30!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 09:56

      то есть в +40 можно играть??? совсем уже что ли, случай с Петром Быстровым видимо ничему не научил, это не игра а пытка какая-то, как и в -20 это неприемлемо.

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