Моуринью начнет перестройку «МЮ» с покупки Алдервейрелда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов начать перестройку своей команды этим летом с приобретения защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда.

Второй сезон «МЮ» при Моуринью остается без трофеев. Португальский специалист рассчитывает на капитальное перестроение состава, чему могут поспособствовать запрашиваемые им на трансферы 250 миллионов фунтов стерлингов.

Первым в этом списке значится именно Алдервейрелд. Также в нем присутствуют: Жоржиньо из «Наполи», Фред из «Шахтера» и Жан Мишель Сери из «Ниццы».