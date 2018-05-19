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«Ротор» останется в ФНЛ на следующий сезон 

19 мая 2018, 22:40
16

«Ротор» в следующем сезоне сможет сыграть в ФНЛ. Клуб занял 17-е место по итогам сезона, но сегодня «Арарат» (победитель зоны «Центр» ПФЛ) сообщил, что переедет в Армению. Московскому клубу отказали в лицензировании.

Таким образом, «Ротор» сможет продолжить выступления в ФНЛ в следующем сезоне.

Ранее от повышения отказался победитель зоны «Восток» ПФЛ «Сахалин». Это позволит «Зениту-2» сохранить место в ФНЛ.

Московский «Арарат» со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия. ПФЛ. Зона Центр Ротор Арарат-Армения
Комментарии (16)
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Randy Ram
1526759767
Как я рад, я приехал в Волгоград. В мафон кассету Круга, в багажник автомат. (с)
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Axe111
1526759935
Да че уж там,сразу в премьер лигу и сразу в призы засуньте его.Стадион же построили
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insider_retro
1526765640
Арарат выдавили и протолкнули клуб, что бы стадион не простаивал... Ухари...
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la verdad
1526787625
Всё решилось в кабинете Перзидента:)
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zigbert
1526797822
Отсутствие спортивного принципа не есть хорошо.
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Виктор12
1526812814
Поздравляем Ротор с этим успехом не по спортивному результату! Маленький, но успех и это ПРИЯТНО! Желаем Ротору в новом сезоне подняться выше и обезопасить себя от вылета. Ротору нужен надёжный инвестор. Это не дело, за счёт бюджета, содержать Ротор! Бюджет не резиновый и каждая копейка на счету, а некоторые пытаются его РАЗМАЗАТЬ по всему социальному пирогу, чтобы себе кое-что УРВАТЬ! Счётная палата должна положить этим махинациям КОНЕЦ! Этот год должен стать годом СЧЁТНОЙ палаты!!! Всех казнокрадов надо ВЫЯВЛЯТЬ и привлекать, а некоторых, особо ретивых, САЖАТЬ! В футболе не место коррупции и воровству под прикрытием футбола!
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Lotus1221
1526972566
И с тренерами чехарда!
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bset
1527447094
Сделайте уже призовые, чтобы за повышение клубы друг друга выносили! Тогда будет борьба и желание. У нас столько проблем! А придумать для развития смогли только сомнительный лимит. Клубы только гробит. Вот куда клубу весь состав девать, если он вылетел в ФНЛ, где 1 легионер только на поле может быть? Зачем Сахалину выходить, если он больше потеряет, чем приобретет? Это же полный бред. Свой закрытый чемпионат любителей просто.
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qawzsexdr
1527447932
Отлично , нужно теперь в игровом плане добавить чтобы не было проблем с вылетом
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Егор Велунов
1527582124
Стадион уже есть, пока нет достойной стадиона команды. Неужели в таком городе нет бизнеса. способного дать команде достаточной суммы для уверенного роста клуба.
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