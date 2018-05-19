«Ротор» останется в ФНЛ на следующий сезон 

«Ротор» в следующем сезоне сможет сыграть в ФНЛ. Клуб занял 17-е место по итогам сезона, но сегодня «Арарат» (победитель зоны «Центр» ПФЛ) сообщил, что переедет в Армению. Московскому клубу отказали в лицензировании.

Таким образом, «Ротор» сможет продолжить выступления в ФНЛ в следующем сезоне.

Ранее от повышения отказался победитель зоны «Восток» ПФЛ «Сахалин». Это позволит «Зениту-2» сохранить место в ФНЛ.

Московский «Арарат» со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении