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    «Ротор» останется в ФНЛ на следующий сезон 

    «Ротор» в следующем сезоне сможет сыграть в ФНЛ. Клуб занял 17-е место по итогам сезона, но сегодня «Арарат» (победитель зоны «Центр» ПФЛ) сообщил, что переедет в Армению. Московскому клубу отказали в лицензировании.

    Таким образом, «Ротор» сможет продолжить выступления в ФНЛ в следующем сезоне.

    Ранее от повышения отказался победитель зоны «Восток» ПФЛ «Сахалин». Это позволит «Зениту-2» сохранить место в ФНЛ.

    Московский «Арарат» со следующего сезона будет выступать в чемпионате Армении

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2018 22:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 29 мая 2018, 11:22

      Стадион уже есть, пока нет достойной стадиона команды. Неужели в таком городе нет бизнеса. способного дать команде достаточной суммы для уверенного роста клуба.

      0
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 27 мая 2018, 22:05

      Отлично , нужно теперь в игровом плане добавить чтобы не было проблем с вылетом

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 27 мая 2018, 21:51

      Сделайте уже призовые, чтобы за повышение клубы друг друга выносили! Тогда будет борьба и желание. У нас столько проблем! А придумать для развития смогли только сомнительный лимит. Клубы только гробит. Вот куда клубу весь состав девать, если он вылетел в ФНЛ, где 1 легионер только на поле может быть? Зачем Сахалину выходить, если он больше потеряет, чем приобретет? Это же полный бред. Свой закрытый чемпионат любителей просто.

      0
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      Рейтинг: +10

      Lotus1221 22 мая 2018, 10:02

      И с тренерами чехарда!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 мая 2018, 23:38

      У Ротора хоть стадион есть, а у Красноярска - нет.

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > prezent2017 23 мая 2018, 20:42

      Зато у них писюны больше, ты к чему это пишешь?

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 20 мая 2018, 13:40

      Поздравляем Ротор с этим успехом не по спортивному результату!
      Маленький, но успех и это ПРИЯТНО!
      Желаем Ротору в новом сезоне подняться выше и обезопасить себя от вылета.
      Ротору нужен надёжный инвестор.
      Это не дело, за счёт бюджета, содержать Ротор!
      Бюджет не резиновый и каждая копейка на счету, а некоторые пытаются его РАЗМАЗАТЬ по всему социальному пирогу, чтобы себе кое-что УРВАТЬ!
      Счётная палата должна положить этим махинациям КОНЕЦ!
      Этот год должен стать годом СЧЁТНОЙ палаты!!!
      Всех казнокрадов надо ВЫЯВЛЯТЬ и привлекать, а некоторых, особо ретивых, САЖАТЬ!
      В футболе не место коррупции и воровству под прикрытием футбола!

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 09:30

      Отсутствие спортивного принципа не есть хорошо.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 мая 2018, 09:03

      он так и будет называться Арарат Москва?)))

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 06:55

      Не по-спортивному.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 мая 2018, 06:40

      Всё решилось в кабинете Перзидента:)

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > la verdad 20 мая 2018, 23:39

      Мондовию тоже в ФНЛ протащили.

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