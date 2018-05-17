УЕФА определил символическую сборную сезона Лиги Европы. Гризманн, Пайет – в составе

Проводящая организация определила символическую сборную сезона в Лиге Европы. В нее вошли 18 футболистов, которые, по мнению УЕФА, лучше всех проявили себя в рамках соревнования.

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Руй Патрисиу («Спортинг»);

Защитники: Леонардо Бонуччи («Милан»), Диего Годин («Атлетико»), Штефан Лайнер («Зальцбург»), Луис Густаво («Марсель»), Буна Сарр («Марсель»);

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Спортинг»), Наби Кейта («РБ Лейпциг»), Диадье Самассеку («Зальцбург»), Коке, Сауль, Габи (все – «Атлетико»);

Нападающие: Желсон Мартинш («Спортинг»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Димитри Пайет («Марсель»), Тимо Вернер (РБ «Лейпциг»).