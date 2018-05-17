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    Гризманн установил три рекорда Лиги Европы в финальном матче

    Накануне состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился в этой встрече двумя забитыми голами. Он стал первым французом, которому удалось забить дважды в финале Кубка / Лиги чемпионов и Кубка УЕФА / Лиги Европы.

    Кроме того, 27-летний футболист стал пятым в истории игроком, оформившим дубль в решающем матче Лиги Европы. Ранее это делали: Диего Форлан («Атлетико», 2010), Радамель Фалькао («Атлетико», 2012), Карлос Бакка («Севилья», 2015), Коке («Севилья», 2016).

    Также Гризманн стал третьим французом, забивший в финале турнира. До этого забивали Кевин Гамейро («Севилья», 2016) и Поль Погба («МЮ», 2017).

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    Источник: Twitter

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    17.05.2018 08:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +451

      Illars 17 мая 2018, 12:20

      3 рекорда? А в чем "рекордность" - стать пятым французом, забившим в финале? Следующий, кто забьет через год, тоже установит, получается?

      1
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 17 мая 2018, 09:12

      очень серьезные рекорды

      1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 17 мая 2018, 09:00

      Один из лучших!Ждем на чемпионате мира!

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