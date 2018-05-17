Гризманн установил три рекорда Лиги Европы в финальном матче

Накануне состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился в этой встрече двумя забитыми голами. Он стал первым французом, которому удалось забить дважды в финале Кубка / Лиги чемпионов и Кубка УЕФА / Лиги Европы.

Кроме того, 27-летний футболист стал пятым в истории игроком, оформившим дубль в решающем матче Лиги Европы. Ранее это делали: Диего Форлан («Атлетико», 2010), Радамель Фалькао («Атлетико», 2012), Карлос Бакка («Севилья», 2015), Коке («Севилья», 2016).

Также Гризманн стал третьим французом, забивший в финале турнира. До этого забивали Кевин Гамейро («Севилья», 2016) и Поль Погба («МЮ», 2017).

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