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    Сегодня Сарри встретится с Де Лаурентисом. «Наполи» хочет удержать тренера и готов предложить ему повышение зарплаты

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри сегодня проведет встречу с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить свое будущее в Неаполе.

    В нынешнем контракте специалиста есть пункт о сумме отступных в размере 8 миллионов евро, который действителен до 31 мая. В его услугах проявляет заинтересованность «Челси».

    Предполагается, что «партенопейцы» ведут переговоры с Карло Анчелотти в качестве потенциальной замены, но их приоритет – удержать Сарри. Сам тренер также не хочет покидать «адзурри».

    Тем не менее, Сарри будет требовать радикальных изменений в команде нынешним летом, что может не устроить главу клуба. По другим вопросам мнение тренера и президента совпадают. Де Лаурентис теперь готов предложить специалисту значительное увеличение зарплаты, чтобы убедить его остаться.

    Со своей стороны, Сарри не хочет покидать клуб только лишь из-за пункта в контракте. Если он и уйдет, то это произойдет исключительно по взаимному согласию.

    Источник: Football Italia

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    16.05.2018 13:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2018, 13:49

      значится в Зенит он точно не перейдет остаются Фонсека и Семак

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