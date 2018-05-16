Сегодня Сарри встретится с Де Лаурентисом. «Наполи» хочет удержать тренера и готов предложить ему повышение зарплаты

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри сегодня проведет встречу с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить свое будущее в Неаполе.

В нынешнем контракте специалиста есть пункт о сумме отступных в размере 8 миллионов евро, который действителен до 31 мая. В его услугах проявляет заинтересованность «Челси».

Предполагается, что «партенопейцы» ведут переговоры с Карло Анчелотти в качестве потенциальной замены, но их приоритет – удержать Сарри. Сам тренер также не хочет покидать «адзурри».

Тем не менее, Сарри будет требовать радикальных изменений в команде нынешним летом, что может не устроить главу клуба. По другим вопросам мнение тренера и президента совпадают. Де Лаурентис теперь готов предложить специалисту значительное увеличение зарплаты, чтобы убедить его остаться.

Со своей стороны, Сарри не хочет покидать клуб только лишь из-за пункта в контракте. Если он и уйдет, то это произойдет исключительно по взаимному согласию.