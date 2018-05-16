Месси: «Роналду? Я ни с кем не соперничаю»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не ставит для себя приоритетом конкуренцию с нападающим «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего игрока в истории футбола.

«Я не стремлюсь к тому, чтобы стать лучшим в истории. Я никогда не задумывался о том, чтобы стать первым, вторым, третьим или четвертым.

Каждый год, начиная новый сезон, я думаю лишь о том, чтобы постараться стать лучше как футболист, выиграть все турниры, в которых принимаю участие, оставить все силы на поле в каждом матче, полностью выкладываясь ради своих партнеров и победы.

Статус лучшего в истории для меня ничего не значит. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы совершенствоваться. Я ни с кем не соперничаю.

Я играю не для того, чтобы стать лучшим в истории, а чтобы просто с каждым годом становиться сильнее и продолжать выигрывать», – сказал Месси.

Напомним, накануне был опубликован рейтинг эффективности футболистов топ-5 европейских лиг, который возглавил Месси. Криштиану Роналду в нем занимает 16-е место.