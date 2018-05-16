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    Месси: «Роналду? Я ни с кем не соперничаю»

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не ставит для себя приоритетом конкуренцию с нападающим «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего игрока в истории футбола.

    «Я не стремлюсь к тому, чтобы стать лучшим в истории. Я никогда не задумывался о том, чтобы стать первым, вторым, третьим или четвертым.

    Каждый год, начиная новый сезон, я думаю лишь о том, чтобы постараться стать лучше как футболист, выиграть все турниры, в которых принимаю участие, оставить все силы на поле в каждом матче, полностью выкладываясь ради своих партнеров и победы.

    Статус лучшего в истории для меня ничего не значит. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы совершенствоваться. Я ни с кем не соперничаю.

    Я играю не для того, чтобы стать лучшим в истории, а чтобы просто с каждым годом становиться сильнее и продолжать выигрывать», – сказал Месси.

    Напомним, накануне был опубликован рейтинг эффективности футболистов топ-5 европейских лиг, который возглавил Месси. Криштиану Роналду в нем занимает 16-е место.

    Источник: Goal.com

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    16.05.2018 08:02
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 12:17

      Каждый по своему хорош. И не случайно получают "золотой мяч" попеременно. В этом году к ним подтягивается Салах.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 16 мая 2018, 12:16

      На нашем веку он будет Лучший

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 16 мая 2018, 12:15

      Крассава! Мужик.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 16 мая 2018, 11:04

      Разные футболисты. Разная манера,разный стиль.Но оба очень толковые парни. У Месси -больше от природы,у Роналдо-больше от работы над собой. И все же на наше время лучший-ПЕЛЕ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 16 мая 2018, 09:48

      Хочется верить, что это не лукавство

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > directorpg 16 мая 2018, 10:41

      Да это и видно даже по поведению на поле - полное отрешение от окружающей обстановки. Такое нельзя срежиссировать. А вот у Роналду много рисовки, старания придать нужный ракурс, позу, когда чувствует, что камера следит за ним, отрепетированное празднование гола, театральные паузы при пробитии штрафных и т.д. Ну и наконец: постоянные заявления в прессе о своём величии.
      Мне всё равно кто из них лучше, для меня Пеле выше обоих.

      -1
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