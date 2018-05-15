Левников: «Зенит» работает с болельщиками на уровне «Баварии» и «ПСЖ»

Член судейского комитета УЕФА, председатель Контрольно-квалификационной комиссии РФС Николай Левников прокомментировал работу с болельщиками санкт-петербургского «Зенита». Функционер ставит ее на один уровень с европейскими клубами.

«Россия – все же футбольная страна, а Питер – вообще влюбленный в игру город. Но и работа с болельщиками тоже важна. В Европе этому уделяют внимание. В «Зените» привлечение болельщиков, создание уютной атмосферы на футболе началось еще в середине 90-х годов, а потом в последующие годы руководство клуба занималось этим все лучше и лучше.

В этом плане «Зенит» сейчас, думаю, стоит на одном уровне с такими клубами, как «Бавария», «ПСЖ», с лучшими английскими представителями. Недавно был в Марселе на футболе. Обстановка потрясающая. И чем-то напомнила атмосферу на арене «Санкт-Петербург», – считает Левников.

При этом сине-бело-голубые финишировали в РФПЛ пятыми.