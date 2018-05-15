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    Левников: «Зенит» работает с болельщиками на уровне «Баварии» и «ПСЖ»

    Член судейского комитета УЕФА, председатель Контрольно-квалификационной комиссии РФС Николай Левников прокомментировал работу с болельщиками санкт-петербургского «Зенита». Функционер ставит ее на один уровень с европейскими клубами.

    «Россия – все же футбольная страна, а Питер – вообще влюбленный в игру город. Но и работа с болельщиками тоже важна. В Европе этому уделяют внимание. В «Зените» привлечение болельщиков, создание уютной атмосферы на футболе началось еще в середине 90-х годов, а потом в последующие годы руководство клуба занималось этим все лучше и лучше.

    В этом плане «Зенит» сейчас, думаю, стоит на одном уровне с такими клубами, как «Бавария», «ПСЖ», с лучшими английскими представителями. Недавно был в Марселе на футболе. Обстановка потрясающая. И чем-то напомнила атмосферу на арене «Санкт-Петербург», – считает Левников.

    При этом сине-бело-голубые финишировали в РФПЛ пятыми.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.05.2018 23:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 16 мая 2018, 00:45

      Вроде б Боярский аж стал за Тосно топить. Ну-ну.

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      Рейтинг: +2390

      baden69 16 мая 2018, 00:01

      Получается, что команда серьезно отстает от болельщиков.
      Работа клуба с болельщиками и сами болельщики на лидирующий позициях в стране, а команда пока только в 5-ку попадает.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > baden69 16 мая 2018, 09:14

      Работа с болельщиками и результаты все таки 2 разные вещи. Если эти две вещи в кучу мешать, получается командам борющимся за выживание можно вообще класть на болельщиков с высокой колокольни?

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