Николаев обошел Баскакова по матчам в РФПЛ, установив новый рекорд

Арбитр Алексей Николаев работал на матче 30-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Амкар» и «Ахмат». Игра завершилась со счетом 0:0.

Для 46-летнего судьи эта встреча стала 226-й в чемпионатах России. Благодаря этому показателю он смог превзойти рекорд Юрия Баскакова, который отработал 225 матчей.

Напомним, ранее сообщалось об оценке «неудовлетворительно» за работу в этой встрече Николаеву, которую он получил за ошибочно не назначенный пенальти в ворота грозненского клуба.