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    Моуринью получит 170 миллионов на летние трансферы

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен сократить зарплатную ведомость команды этим летом.

    «Красные дьяволы» потратили более 280 миллионов евро на зарплату игрокам в 2017 году. В клубе самые высокие заработки в АПЛ.

    Моуриньо получит около 170 миллионов евро на летние трансферы и при этом готов избавиться от нескольких футболистов.

    Покинуть манкунианцев могут защитники Дейли Блинд, Люк Шоу и Маттео Дармиан. Зарплата каждого из них составляет около 90 тысяч евро в неделю.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.05.2018 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 мая 2018, 13:27

      Наконец то Жозе хочет "вычистить" состав .У Ман.Юнайтед не равномерность состава ( по таланту) по моему главная проблема , с одной стороны есть игроки типа Алексиса. Ромелу... ,
      а с другой совсем к ним уважением Смоллинг и Дармиан... , которые прямо скажем выглядят очень слабо когда дело доходит до "больших" матчей, с другой стороны здесь конечно надо потратить с умом эти 170 мл. не покупая 1-2 игроков , а купить например 5 но крепкого уровня таких как Валенсия и если удастся "выровнять" состав , тогда можно будет рассчитывать на победу в чемпионате и в ЛЧ.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > hevbn 28 12 мая 2018, 14:53

      Заболотного ему впарить надо...

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Ruryu 13 мая 2018, 10:45

      Впарить надо, впарить надо... Взял бы да походатайствовал за Антона!

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