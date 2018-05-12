Моуринью получит 170 миллионов на летние трансферы

Наконец то Жозе хочет "вычистить" состав .У Ман.Юнайтед не равномерность состава ( по таланту) по моему главная проблема , с одной стороны есть игроки типа Алексиса. Ромелу... ,
а с другой совсем к ним уважением Смоллинг и Дармиан... , которые прямо скажем выглядят очень слабо когда дело доходит до "больших" матчей, с другой стороны здесь конечно надо потратить с умом эти 170 мл. не покупая 1-2 игроков , а купить например 5 но крепкого уровня таких как Валенсия и если удастся "выровнять" состав , тогда можно будет рассчитывать на победу в чемпионате и в ЛЧ.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен сократить зарплатную ведомость команды этим летом.
«Красные дьяволы» потратили более 280 миллионов евро на зарплату игрокам в 2017 году. В клубе самые высокие заработки в АПЛ.
Моуриньо получит около 170 миллионов евро на летние трансферы и при этом готов избавиться от нескольких футболистов.
Покинуть манкунианцев могут защитники Дейли Блинд, Люк Шоу и Маттео Дармиан. Зарплата каждого из них составляет около 90 тысяч евро в неделю.