Моуринью получит 170 миллионов на летние трансферы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен сократить зарплатную ведомость команды этим летом.

«Красные дьяволы» потратили более 280 миллионов евро на зарплату игрокам в 2017 году. В клубе самые высокие заработки в АПЛ.

Моуриньо получит около 170 миллионов евро на летние трансферы и при этом готов избавиться от нескольких футболистов.

Покинуть манкунианцев могут защитники Дейли Блинд, Люк Шоу и Маттео Дармиан. Зарплата каждого из них составляет около 90 тысяч евро в неделю.