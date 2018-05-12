Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Моуринью получит 170 миллионов на летние трансферы

12 мая 2018, 12:59
3

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен сократить зарплатную ведомость команды этим летом.

«Красные дьяволы» потратили более 280 миллионов евро на зарплату игрокам в 2017 году. В клубе самые высокие заработки в АПЛ.

Моуриньо получит около 170 миллионов евро на летние трансферы и при этом готов избавиться от нескольких футболистов.

Покинуть манкунианцев могут защитники Дейли Блинд, Люк Шоу и Маттео Дармиан. Зарплата каждого из них составляет около 90 тысяч евро в неделю.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hevbn 28
1526120858
Наконец то Жозе хочет "вычистить" состав .У Ман.Юнайтед не равномерность состава ( по таланту) по моему главная проблема , с одной стороны есть игроки типа Алексиса. Ромелу... , а с другой совсем к ним уважением Смоллинг и Дармиан... , которые прямо скажем выглядят очень слабо когда дело доходит до "больших" матчей, с другой стороны здесь конечно надо потратить с умом эти 170 мл. не покупая 1-2 игроков , а купить например 5 но крепкого уровня таких как Валенсия и если удастся "выровнять" состав , тогда можно будет рассчитывать на победу в чемпионате и в ЛЧ.
Ответить
Главные новости
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
27
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Все новости
Все новости
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
Вчера, 14:33
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
Вчера, 12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
Вчера, 00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+