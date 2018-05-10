Вальверде: «Барселона» не собирается сбавлять обороты после выигранного чемпионства»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что его команда не собирается сбавлять обороты после досрочного чемпионства.

«Сейчас для нас одной из важных задач является то, чтобы не сбавлять обороты после выигрыша чемпионского звания. Нам нужно поддерживать боевой дух, который мы показывали на протяжении всего сезона, поэтому мы высоко ценим каждый матч.

У нас был отличный первый тайм, на протяжении 45 минут мы доминировали. Во второй половине игра стала более открытой. Мы столкнулись с некоторыми опасными атаками, возможном, потому, что немного замедлились», – рассказал после матча тренер.

Перенесенный матч 34-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Вильярреал» завершился со счетом 5:1.