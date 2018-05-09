Неймар дважды встречался с представителями «Реала», пока лечил травму в Бразилии

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В период восстановления от травмы нападающий «ПСЖ» Неймар вел переговоры с «Реалом». Об этом сообщает Calciomercato.
Об интересе мадридского клуба к бразильцу известно на протяжении нескольких месяцев. Сумма возможного перехода оценивается в 400 миллионов евро.
Напомним, с марта по май форвард восстанавливался от травмы плюсневой кости в Бразилии. Ранее он возобновил тренировки в парижском клубе.
Трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в августе 2017 года стал самым дорогим в истории. Его стоимость составила 222 миллиона евро.