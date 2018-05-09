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    Неймар дважды встречался с представителями «Реала», пока лечил травму в Бразилии

    В период восстановления от травмы нападающий «ПСЖ» Неймар вел переговоры с «Реалом». Об этом сообщает Calciomercato.

    Об интересе мадридского клуба к бразильцу известно на протяжении нескольких месяцев. Сумма возможного перехода оценивается в 400 миллионов евро.

    Напомним, с марта по май форвард восстанавливался от травмы плюсневой кости в Бразилии. Ранее он возобновил тренировки в парижском клубе.

    Трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в августе 2017 года стал самым дорогим в истории. Его стоимость составила 222 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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    09.05.2018 20:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 мая 2018, 09:34

      Лучше возьмите в аренду за 100)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 22:59

      Сумма слишком завышена.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 9 мая 2018, 22:47

      Пусть идет в футбольное позорище. Всех судей получит автограф

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 9 мая 2018, 21:54

      шлюха!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      mouzEmoTion.. > olegiovchenko 9 мая 2018, 22:03

      Солидарен)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 мая 2018, 21:37

      да бред это. Не нужен он, не стоит он столько, да крутой игрок, но минусов по поведению и характеру слишком много. за эти деньги можно купить и салаха и кейна блин, это условно, и будет точно не хуже

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 9 мая 2018, 21:16

      Ну зачем??? 400 млн??!!! Половину состава можно обновить!

      1
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