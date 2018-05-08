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    Политик Яшин – о возможном назначении Мутко: «Самим смешно. Превратили кабмин в сборище коррумпированных клоунов»

    Политик Илья Яшин высказался о возможном назначении Виталия Мутко вице-премьером по строительству, назвав при этом кабинет министров сборищем коррумпированных клоунов.

    «Очень показательная реакция на предложение назначить вице-премьером Мутко – самим смешно. Даже Медведев с трудом сдерживается.

    Превратили кабинет министров в сборище коррумпированных клоунов. Смотреть противно», – написал Яшин на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    08.05.2018 15:45
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 мая 2018, 19:46

      Разве этот кабинет был другим.....

      2
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      Рейтинг: +100724

      zigbert > Axe111 8 мая 2018, 21:33

      Идет обычная тасовка карт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 8 мая 2018, 18:49

      Мельдоневых скандалов он отец!
      Он жнец, он чтец и на дуде игрец!
      На все он руки мастер - просто молодец!
      Теперь он строить будет - вот каков стервец!

      Такими темпами еще немного лет,
      А именно лет шесть, спокойно и без бед!
      Надеюсь, Вы все поняли? - Не глупый Вы народ...
      К кому потом - инаугурация придет.....))))))))


      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 мая 2018, 17:56

      Теперь ещё и прикормленные казаки охраняют эту компашку от народа.Можно расслабиться и назначать любых дружков на самые жирные места.Нашу Родину добивают.

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 мая 2018, 17:52

      ну ильюша яшин если был бы у власти тоже бы воровал ! хорошо поет а толку бы от него еще хуже чем от димки было бы !

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > mopecekca 11 мая 2018, 18:27

      мдааа я вижу ты ппц какой умный ! дебилушка помолчал бы лучше !

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > mopecekca 11 мая 2018, 19:22

      да ну ! поставить его премьер министром и он не будет воровать?понятно что щас шайка у власти ! Но придут эти кто так красиво поет сейчас навальный и всякие такие вот как эти яшин и будут делать тоже самое ! это россия ! здесь порядка никогда не было и не будет !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 мая 2018, 17:48

      Да уж..не государство, а ужас. И Димон со своим компотом

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 8 мая 2018, 17:33

      Цирк уехал, а клоуны остались.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 мая 2018, 17:22

      Тренером его в родной Закат.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 8 мая 2018, 17:17

      Ценники на хаты будут расти как на Баклан-арену.

      6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 мая 2018, 17:16

      Великого Яшина знаю, а это еще что за чмо? "Политик"...Хотя по Мудко все правильно сказал, но это и без всяких "политиков" все знают...

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Чикомас 8 мая 2018, 17:53

      да чертила который бегает каждую неделю в американское консульство за бабками !

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > mopecekca 8 мая 2018, 19:41

      Зачем читать,нужно тв смотреть, там все ясно и правда,только правда.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Чикомас 8 мая 2018, 21:19

      а это такое же чмо типо навального с малолеток донаты сшибает и сливает на митингах ментам-фсб.Просто пришло время других шакалов припасть к кормушке прикрываясь людьми.

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 8 мая 2018, 17:11

      Мудко для правительства как чемодан без ручки - нести тяжело и выкинуть жалко!

      4
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