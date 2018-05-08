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  • Политик Яшин – о возможном назначении Мутко: «Самим смешно. Превратили кабмин в сборище коррумпированных клоунов»

Политик Яшин – о возможном назначении Мутко: «Самим смешно. Превратили кабмин в сборище коррумпированных клоунов»

8 мая 2018, 15:45
40

Политик Илья Яшин высказался о возможном назначении Виталия Мутко вице-премьером по строительству, назвав при этом кабинет министров сборищем коррумпированных клоунов.

«Очень показательная реакция на предложение назначить вице-премьером Мутко – самим смешно. Даже Медведев с трудом сдерживается.

Превратили кабинет министров в сборище коррумпированных клоунов. Смотреть противно», – написал Яшин на своей странице в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия Мутко Виталий
Комментарии (40)
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momwig_
1525783884
Это на телевизор - еле сдерживаются. А в кулуарах - давно в голос ржут... надо всеми нами.
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Старикан
1525783962
Обхохочешься...Лучше бы в Англию дипломатом отправили...тем более язык уже знает!
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swot1205
1525784564
со строительством и так беда, а после "успехов" Мутко в футболе, становится страшно за сьроительство
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Сержтир
1525784788
Это значит что у нас впереди 6 лет путиново-мутилово- медведилово.
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порт
1525785558
Ну а многим почему то не смешно. Грустно.
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Loko_Roma
1525786950
Это просто троллинг всей этой шайки ребята, если раньше они делали вид что там работают, то сейчас просто стеб, показывая ребята какая вам нахрен разница, будет так и не иначе.
Ответить
AlfavitЪ
1525787651
Видимо строительство нуждается в допинге.
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Сибирь за Спартак
1525789076
Ценники на хаты будут расти как на Баклан-арену.
Ответить
Федя Кабак
1525790936
Да уж..не государство, а ужас. И Димон со своим компотом
Ответить
yorgenbarenz
1525791405
Теперь ещё и прикормленные казаки охраняют эту компашку от народа.Можно расслабиться и назначать любых дружков на самые жирные места.Нашу Родину добивают.
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