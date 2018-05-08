Политик Яшин – о возможном назначении Мутко: «Самим смешно. Превратили кабмин в сборище коррумпированных клоунов»

Политик Илья Яшин высказался о возможном назначении Виталия Мутко вице-премьером по строительству, назвав при этом кабинет министров сборищем коррумпированных клоунов.
«Очень показательная реакция на предложение назначить вице-премьером Мутко – самим смешно. Даже Медведев с трудом сдерживается.
Превратили кабинет министров в сборище коррумпированных клоунов. Смотреть противно», – написал Яшин на своей странице в твиттере.
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Источник: Twitter