Политик Яшин – о возможном назначении Мутко: «Самим смешно. Превратили кабмин в сборище коррумпированных клоунов»

Разве этот кабинет был другим.....
Политик Илья Яшин высказался о возможном назначении Виталия Мутко вице-премьером по строительству, назвав при этом кабинет министров сборищем коррумпированных клоунов.
«Очень показательная реакция на предложение назначить вице-премьером Мутко – самим смешно. Даже Медведев с трудом сдерживается.
Превратили кабинет министров в сборище коррумпированных клоунов. Смотреть противно», – написал Яшин на своей странице в твиттере.
Очень показательная реакция на предложение назначить вице-премьером Мутко. Самим смешно, – даже Медведев с трудом сдерживается. Превратили кабинет министров в сборище коррумпированных клоунов. Смотреть противно.pic.twitter.com/WqAtAGOiGP— Илья Яшин (@IlyaYashin) 7 мая 2018 г.