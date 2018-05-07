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  • Иньеста подарил Рамосу майку, в которой отыграл свое последнее Эль Класико

Иньеста подарил Рамосу майку, в которой отыграл свое последнее Эль Класико

7 мая 2018, 19:31
9

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью 2:2 в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Защитник мадридского клуба Серхио Рамос опубликовал фотографию с игровой футболкой Андреса Иньесты, который провел последнее Класико в карьере.

«Несмотря на произошедшее на поле, эту ночь запомнят как ночь имени Иньесты. Тебя будет не хватать, мой друг», – подписал фотографию Рамос.

Ожидается, что по завершении сезона Иньеста подпишет контракт с китайским «Чонджин Лифан» сроком на три года. За это время чемпион мира-2010 и Европы (2008, 2012) заработает 81 миллион евро.

Воспитанник каталонского клуба подписал взрослый контракт в 2002 году. За 16 сезонов в «Барселоне» он выиграл 32 клубный трофея, включая четыре победы в Лиге чемпионов и девять – в чемпионате Испании.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Реал Рамос Серхио Иньеста Андрес
Комментарии (9)
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3ton
1525711470
Круто!
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Shogun
1525711571
Фанат взял у своего кумира майку
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ikarus74
1525712823
Достойный жест двух достойных футболистов
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dinar7777dinar
1525714076
ну вообще бомбардир молодцы ! 3 лиги чемпионов? а как же финал 2006 года когда чпокнули арсенал? иньеста вышел в начале второго тайма ! так получается 4 лиги чемпионов !
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САНЁК17
1525714857
намек вали всех, кроме Испанцев кто играет в Барсе?
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Ljungberg9
1525719818
4 лиги чемпионов, алё Чемпион Испании (9): 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 Обладатель Кубка Испании (6): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 Обладатель Суперкубка Испании (7): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (4): 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15 Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015 Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015
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Tuxuu777
1525721001
Ну вот могут же поступать достойно, красиво по отношению друг к другу. Приятно читать такое
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de bruyne
1525722960
2006 год у барселоны забрали лигу чемпион...
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