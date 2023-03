Иньеста подарил Рамосу майку, в которой отыграл свое последнее Эль Класико

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью 2:2 в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Защитник мадридского клуба Серхио Рамос опубликовал фотографию с игровой футболкой Андреса Иньесты, который провел последнее Класико в карьере.

«Несмотря на произошедшее на поле, эту ночь запомнят как ночь имени Иньесты. Тебя будет не хватать, мой друг», – подписал фотографию Рамос.

Ожидается, что по завершении сезона Иньеста подпишет контракт с китайским «Чонджин Лифан» сроком на три года. За это время чемпион мира-2010 и Европы (2008, 2012) заработает 81 миллион евро.

Воспитанник каталонского клуба подписал взрослый контракт в 2002 году. За 16 сезонов в «Барселоне» он выиграл 32 клубный трофея, включая четыре победы в Лиге чемпионов и девять – в чемпионате Испании.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh