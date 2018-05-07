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    Иньеста подарил Рамосу майку, в которой отыграл свое последнее Эль Класико

    «Барселона» и «Реал» сыграли вничью 2:2 в матче 36-го тура чемпионата Испании.

    Защитник мадридского клуба Серхио Рамос опубликовал фотографию с игровой футболкой Андреса Иньесты, который провел последнее Класико в карьере.

    «Несмотря на произошедшее на поле, эту ночь запомнят как ночь имени Иньесты. Тебя будет не хватать, мой друг», – подписал фотографию Рамос.

    Ожидается, что по завершении сезона Иньеста подпишет контракт с китайским «Чонджин Лифан» сроком на три года. За это время чемпион мира-2010 и Европы (2008, 2012) заработает 81 миллион евро.

    Воспитанник каталонского клуба подписал взрослый контракт в 2002 году. За 16 сезонов в «Барселоне» он выиграл 32 клубный трофея, включая четыре победы в Лиге чемпионов и девять – в чемпионате Испании.

    Источник: Twitter

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    07.05.2018 19:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 мая 2018, 22:56

      2006 год у барселоны забрали лигу чемпион...

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 7 мая 2018, 22:23

      Ну вот могут же поступать достойно, красиво по отношению друг к другу. Приятно читать такое

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 7 мая 2018, 22:03

      4 лиги чемпионов, алё

      Чемпион Испании (9): 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18
      Обладатель Кубка Испании (6): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
      Обладатель Суперкубка Испании (7): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016
      Победитель Лиги чемпионов УЕФА (4): 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15
      Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
      Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 мая 2018, 20:40

      намек вали всех, кроме Испанцев кто играет в Барсе?

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 мая 2018, 20:27

      ну вообще бомбардир молодцы ! 3 лиги чемпионов? а как же финал 2006 года когда чпокнули арсенал? иньеста вышел в начале второго тайма ! так получается 4 лиги чемпионов !

      1
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      Рейтинг: +24

      ikarus74 7 мая 2018, 20:07

      Достойный жест двух достойных футболистов

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 7 мая 2018, 19:46

      Фанат взял у своего кумира майку

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Shogun 8 мая 2018, 17:01

      Скорее спер паскудник, пока Иньеста душ принимал.

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 7 мая 2018, 19:44

      Круто!

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