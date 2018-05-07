Бартомеу: «Неймар не вернется в «Барселону». Он нам не интересен»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар не вернется в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что руководитель сине-гранатовых хочет видеть бразильца в команде.

«Я был удивлен тем, как Неймар покинул «Барселону». Думаю, когда он сообщил нам о своем уходе, он уже давно это решил.

Неймар не вернется в Каталонию. У нас есть новые проекты. Мы им не интересуемся», – сказал Бартомеу.

Напомним, Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом за 222 миллиона евро. Форвард выступал за каталонцев с 2013 года.