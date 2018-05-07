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    Бартомеу: «Неймар не вернется в «Барселону». Он нам не интересен»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар не вернется в каталонский клуб.

    Ранее сообщалось, что руководитель сине-гранатовых хочет видеть бразильца в команде.

    «Я был удивлен тем, как Неймар покинул «Барселону». Думаю, когда он сообщил нам о своем уходе, он уже давно это решил.

    Неймар не вернется в Каталонию. У нас есть новые проекты. Мы им не интересуемся», – сказал Бартомеу.

    Напомним, Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом за 222 миллиона евро. Форвард выступал за каталонцев с 2013 года.

    Источник: Goal.com

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    07.05.2018 16:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 мая 2018, 21:57

      Зря ней ушол от добра добра не ищет лучше клуба ему не найти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 21:45

      Правильно, летунам не место в Барсе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 мая 2018, 19:52

      Барса предателей обратно не берет! Принцип-Закон!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 7 мая 2018, 18:15

      Неймар просто распиаренный щенок за спинами Месси и Суареса.. играя с 13 года в Барсе так и не смог стать звездой футбола.. так, не самый нужный Барсе игрочишкО

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 мая 2018, 17:43

      Вот и правильно. Он свой выбор сделал, а теперь заднюю включил, будто это само как-то вышло))) Вот пусть и прислуживает шейху в ПСЖ, раз продался ему. Из трофеев кроме местных французских ему там ничего не светит. Никаких кубков ЛЧ и золотых мячей он там не возьмёт. Даже золотой бутсы)

      2
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      Рейтинг: +481

      belrus21 7 мая 2018, 16:59

      И правильно. Слишком нос задрал высоко

      3
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