Marca: Неймар хочет перейти в «Реал», чтобы играть в одной команде с Роналду

Нападающий «ПСЖ» Неймар очень заинтересован в переходе «Реал».

Как сообщает Marca, бразилец хочет играть в одной команде с форвардом мадридцев Криштиану Роналду. При этом отмечается, что руководство сливочных уже знает о желании футболиста.

Ранее предполагалось, что Неймар переедет в Мадрид летом 2019 года, однако процесс может ускориться из-за разногласий игрока с парижским клубом.

Напомним, как заявляли СМИ в апреле, Роналду выступает против перехода Неймара в «Реал», поскольку боится, что статус бразильца может негативно сказаться на его положении в команде.