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  • Marca: Неймар хочет перейти в «Реал», чтобы играть в одной команде с Роналду

Marca: Неймар хочет перейти в «Реал», чтобы играть в одной команде с Роналду

5 мая 2018, 13:18
18

Нападающий «ПСЖ» Неймар очень заинтересован в переходе «Реал».

Как сообщает Marca, бразилец хочет играть в одной команде с форвардом мадридцев Криштиану Роналду. При этом отмечается, что руководство сливочных уже знает о желании футболиста.

Ранее предполагалось, что Неймар переедет в Мадрид летом 2019 года, однако процесс может ускориться из-за разногласий игрока с парижским клубом.

Напомним, как заявляли СМИ в апреле, Роналду выступает против перехода Неймара в «Реал», поскольку боится, что статус бразильца может негативно сказаться на его положении в команде.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (18)
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insider_retro
1525515771
Неутомимый поклонник многоходовок...)) Из под одной тени ушёл, передохнул, теперь в другую тень нацелился!!.. А когда же свою звезду на небосклон проталкивать??!!..)))
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Vladimir93rus
1525516670
Да только Роналду будет ростом повыше Месси , тем самым тень будет больше , и в Реале капризы и условия слушать не будут
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El_Chori
1525519412
Зачем тогда из Барсы уходил, олень? Всегда говорил, что у этого петуха мозгов как у курицы..
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алдан2014
1525521699
Паршивый человечишко этот Н
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de bruyne
1525524267
Реал не дебилы думаю после как увидев что псж 222 отдал за него а играет на 222 рубля... лутче купите старых рибери и роббен и то пользы будет больше
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zigbert
1525524989
Пора уж определиться, куда ты хочешь?
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+50/-50
1525525028
А как же Барса, а как же клятвы в "вечной любви". А теперь играть против Каталонии?Дешёвый человечик. Танцуй лучше самбу, Неймар.
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OfaZavr
1525527544
с ПСЖ видимо надоело, наигрался как с игрушкой вдоволь, теперь в Реале охота проделать тоже самое)
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dinar7777dinar
1525541413
неймар проститутка ! сиди в псж ты хотел золотой мяч ! да в жизни такого не будет !!
Ответить
DeStar
1525605131
Не над..
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