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    Marca: Неймар хочет перейти в «Реал», чтобы играть в одной команде с Роналду

    Нападающий «ПСЖ» Неймар очень заинтересован в переходе «Реал».

    Как сообщает Marca, бразилец хочет играть в одной команде с форвардом мадридцев Криштиану Роналду. При этом отмечается, что руководство сливочных уже знает о желании футболиста.

    Ранее предполагалось, что Неймар переедет в Мадрид летом 2019 года, однако процесс может ускориться из-за разногласий игрока с парижским клубом.

    Напомним, как заявляли СМИ в апреле, Роналду выступает против перехода Неймара в «Реал», поскольку боится, что статус бразильца может негативно сказаться на его положении в команде.

    Источник: Marca

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    05.05.2018 13:18
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 мая 2018, 14:12

      Не над..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 мая 2018, 20:30

      неймар проститутка ! сиди в псж ты хотел золотой мяч ! да в жизни такого не будет !!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 16:39

      с ПСЖ видимо надоело, наигрался как с игрушкой вдоволь, теперь в Реале охота проделать тоже самое)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 мая 2018, 15:57

      А как же Барса, а как же клятвы в "вечной любви". А теперь играть против Каталонии?Дешёвый человечик. Танцуй лучше самбу, Неймар.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 15:56

      Пора уж определиться, куда ты хочешь?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 мая 2018, 15:44

      Реал не дебилы думаю после как увидев что псж 222 отдал за него а играет на 222 рубля... лутче купите старых рибери и роббен и то пользы будет больше

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 5 мая 2018, 15:01

      Паршивый человечишко этот Н

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 мая 2018, 14:23

      Зачем тогда из Барсы уходил, олень?
      Всегда говорил, что у этого петуха мозгов как у курицы..

      -1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 мая 2018, 14:00

      Мыльная опера

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 мая 2018, 13:48

      рыба ищет где глубже а Неймар где лучше но вот кому явно не клубу

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