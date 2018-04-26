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  • Don Balon: Роналду против перехода Неймара в «Реал». Португалец предпочитает бразильцу Салаха

Don Balon: Роналду против перехода Неймара в «Реал». Португалец предпочитает бразильцу Салаха

26 апреля 2018, 21:32
8

По информации Don Balon, нападающий «Реала» Криштиану Роналду выступает против возможного перехода форварда «ПСЖ» Неймара в мадридский клуб.

Роналду видит себя на позиции центрфорварда и считает, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать хорошим партнером для него. Португалец против перехода Неймара в «Реал», поскольку статус бразильца может негативно сказаться на положении Роналду в команде.

«Реал» готовит предложение «ПСЖ» на 200 миллионов за переход Мбаппе, отказавшись от Неймара

Источник: Don Balon
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал ПСЖ ПСЖ Роналду Криштиану Неймар Салах Мохамед
Комментарии (8)
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alex kidn
1524767965
Что за Don Balon
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DeStar
1524768051
задрали подобные новости, против, хочет, за , рекомендует, требует. Касается не только роналду а и всех остальных, неймара, месси, кучу игроков. Может ту доля правды и есть, какой-нибудь журналист на тренеровке услышал разговор роналду и марсело в стиле" ну че рон, нормально салах рому положил да ? роналду в ответ - да, он молоток, его бы к нам, а то неймар мудак" ) и потом такие вот новости идут)
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Вомбат
1524769236
Пусть этот Дон Балон сидит в пивбаре и смотрит крутящиеся там клипы группы Озон, откуда вышел его кумир Дан Балан. Это лучше, чем врать пустяки про футбол.
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Vickont
1524769514
У нас Товарищ Пузырь и не такое расскажет
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Недовольный
1524780699
ой,да надоела уже эта подруга колбасной кончиты завывать. Неймар божил,оно его в партнеры хотело (надеюсь не для постельных дел конечно xd),Мбапе стрельнул,оно его захотело.Сейчас Салах вжигает,оно его хочет.Завтра Заболотный 30 за сезон забьет(история из параллельной вселенной конечно,да и там к разряду фантастики относится),оно наверное и от Салаха откажется,скажет Заболтного мне подавайте.
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zigbert
1524814582
Все эти измышления Дон Балона рассчитаны на неопытного читателя.Вся инфа идет с потолка.
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ItalianFootball
1524818553
Роналду хочет быть главной принцесской, а Неймар уже оооочень медийная личность, чего не скажешь о скромном работничке Салахе. Вот и логика.
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