Don Balon: Роналду против перехода Неймара в «Реал». Португалец предпочитает бразильцу Салаха

По информации Don Balon, нападающий «Реала» Криштиану Роналду выступает против возможного перехода форварда «ПСЖ» Неймара в мадридский клуб.

Роналду видит себя на позиции центрфорварда и считает, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать хорошим партнером для него. Португалец против перехода Неймара в «Реал», поскольку статус бразильца может негативно сказаться на положении Роналду в команде.

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