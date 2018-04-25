«Реал» готовит предложение «ПСЖ» на 200 миллионов за переход Мбаппе, отказавшись от Неймара

Руководство «Реала» серьезно настроено заполучить ближайшим летом в свои ряды нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридцы готовы будут выплатить за его трансфер не менее 200 миллионов евро.

Еще в прошлом сезоне испанский клуб планировал выкупить Мбаппе у «Монако», но тогда им помешал как раз парижский клуб. 19-летний француз перешел в столичный клуб на правах аренды с правом обязательного выкупа за 180 миллионов евро.

Теперь «Реал» не только повышает денежную компенсацию за форварда, но и готов отказаться от своих намерений выкупить еще одного нападающего парижан – Неймара.