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    «Реал» готовит предложение «ПСЖ» на 200 миллионов за переход Мбаппе, отказавшись от Неймара

    Руководство «Реала» серьезно настроено заполучить ближайшим летом в свои ряды нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридцы готовы будут выплатить за его трансфер не менее 200 миллионов евро.

    Еще в прошлом сезоне испанский клуб планировал выкупить Мбаппе у «Монако», но тогда им помешал как раз парижский клуб. 19-летний француз перешел в столичный клуб на правах аренды с правом обязательного выкупа за 180 миллионов евро.

    Теперь «Реал» не только повышает денежную компенсацию за форварда, но и готов отказаться от своих намерений выкупить еще одного нападающего парижан – Неймара.

    Источник: Don Balon

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    25.04.2018 07:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 14:16

      Дон Балону верить трудно.А так Мбаппе не хуже Неймара.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 25 апреля 2018, 13:04

      Это самое правильное, что пришло в голову Пересу за последнее время!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 25 апреля 2018, 12:30

      Вот молодцы!

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 апреля 2018, 11:23

      неймар круче будет ,но уж лучше молодой мбаппе, конечно дорогой капец.. не знюа как он там в псж играет ,но в лч был ужасен с реалом...

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 апреля 2018, 09:33

      Совсем одурели. Футбол испорчен баблом

      1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich > Федя Кабак 25 апреля 2018, 09:52

      это точно, а что будет через год?

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > andrej-lucevich 25 апреля 2018, 11:22

      а через 10?)

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