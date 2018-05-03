Президент «Ромы»: «Матч с «Ливерпулем»? Если в Лиге чемпионов не введут видеоповторы, это будет просто смешно»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта раскритиковал работу арбитров в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (4:2). Напомним, что по сумме двух матчей мерсисайдцы прошли в финал турнира.

«Очевидно, что видеоповторы нужны в Лиге чемпионов, такие вещи [как в матче 1/2 финала ЛЧ с «Ливерпулем»] не должны происходить.

Вы сами все видели. Эль-Шаарави не был в офсайде на 49-й минуте, пенальти не назначают. На 63-й минуте мяч попадает в руку. Это очевидно для людей во всем мире, но не для арбитров. 67-я минута, фол на Шике в штрафной.

Я знаю, что арбитру непросто работать в таком матче, но очень обидно, когда проигрываешь вот так по сумме двух матчей.

«Ливерпуль» – отличная команда. Поздравляю. Но если видеоповторы не введут в Лиге чемпионов, это будет просто смешно», – сказал Палотта.

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