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    Президент «Ромы»: «Матч с «Ливерпулем»? Если в Лиге чемпионов не введут видеоповторы, это будет просто смешно»

    Президент «Ромы» Джеймс Паллотта раскритиковал работу арбитров в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (4:2). Напомним, что по сумме двух матчей мерсисайдцы прошли в финал турнира.

    «Очевидно, что видеоповторы нужны в Лиге чемпионов, такие вещи [как в матче 1/2 финала ЛЧ с «Ливерпулем»] не должны происходить.

    Вы сами все видели. Эль-Шаарави не был в офсайде на 49-й минуте, пенальти не назначают. На 63-й минуте мяч попадает в руку. Это очевидно для людей во всем мире, но не для арбитров. 67-я минута, фол на Шике в штрафной.

    Я знаю, что арбитру непросто работать в таком матче, но очень обидно, когда проигрываешь вот так по сумме двух матчей.

    «Ливерпуль» – отличная команда. Поздравляю. Но если видеоповторы не введут в Лиге чемпионов, это будет просто смешно», – сказал Палотта.

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: BBC

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    03.05.2018 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +906

      Football06 3 мая 2018, 13:23

      Рома хорошая команда, но говоря что Рома сотворила чудо в матче с Барсой или говоря что Рома сильно сыграла против Барсы, Барса была слаба а не Рома сильна, Барса просто отдала игры не по своей воле

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