Хендерсон: «Ливерпулю» ничего не дается легко»

Полузащитник английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился эмоциями после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» (2:4). Несмотря на поражение, дальше прошли британцы.

«Увы, нам ничего не дается легко. Вроде бы контролировали матч, но последние десять минут остались за соперником. Нужно больше такого не допускать. В целом можно быть довольными, как мы выглядели по сумме двух встреч», – сказал хавбек.

В финале 26 мая ливерпульцы сыграют против мадридского «Реала».

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