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    Хендерсон: «Ливерпулю» ничего не дается легко»

    Полузащитник английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился эмоциями после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» (2:4). Несмотря на поражение, дальше прошли британцы.

    «Увы, нам ничего не дается легко. Вроде бы контролировали матч, но последние десять минут остались за соперником. Нужно больше такого не допускать. В целом можно быть довольными, как мы выглядели по сумме двух встреч», – сказал хавбек.

    В финале 26 мая ливерпульцы сыграют против мадридского «Реала».

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: BBC

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    03.05.2018 01:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 мая 2018, 05:28

      В полуфинале ЛЧ никому ничего легко не даётся.

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