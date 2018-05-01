Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналдо: «Неймар в «Реале»? Сейчас это невозможно. Может быть, через несколько лет»

    Бывший нападающий «Реала» Роналдо считает, что форвард «ПСЖ» Неймар не перейдет в мадридский клуб в ближайшее время. Ранее сообщалось, что сливочные планируют приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

    «Я много слышал о Неймаре и «Реале», но думаю, его очень сложно приобрести. «ПСЖ» заплатил за него большие деньги. Считаю, переезд Неймара в Мадрид – это невероятно тяжело. Полагаю, в настоящий момент это невозможно.

    Может быть, через несколько лет. Он все еще будет молод. Думаю, он чувствует себя отлично, и ему нравится Париж. Он хотел перемен и знал все, что должно было произойти», – сказал Роналдо.

    Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2018 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11