Роналдо: «Неймар в «Реале»? Сейчас это невозможно. Может быть, через несколько лет»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо считает, что форвард «ПСЖ» Неймар не перейдет в мадридский клуб в ближайшее время. Ранее сообщалось, что сливочные планируют приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

«Я много слышал о Неймаре и «Реале», но думаю, его очень сложно приобрести. «ПСЖ» заплатил за него большие деньги. Считаю, переезд Неймара в Мадрид – это невероятно тяжело. Полагаю, в настоящий момент это невозможно.

Может быть, через несколько лет. Он все еще будет молод. Думаю, он чувствует себя отлично, и ему нравится Париж. Он хотел перемен и знал все, что должно было произойти», – сказал Роналдо.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.