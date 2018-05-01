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    Хамес пообещал не праздновать гол в ворота «Реала»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес рассчитывает забить гол своему бывшему клубу – «Реалу». Напомним, ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» состоится во вторник, 1 мая, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Счет первой встречи – 2:1.

    «Здорово вернуться на «Бернабеу». Если я забью завтра «Реалу», праздновать не буду», – заявил Хамес.

    Напомним, что Родригес принадлежит «Реалу», а в «Баварии» играет на правах аренды.

    Источник: УЕФА

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    01.05.2018 10:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 1 мая 2018, 16:23

      Великий Салах даже молча играл,и забил Рому и не праздновал.А он....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 15:25

      Проверим сегодня правдивость твоих слов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 мая 2018, 13:13

      странно что нет в контракте пункта - что он не имеет право против реала играть...

      1
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      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > DeStar 1 мая 2018, 17:53

      для еврокубков такого понятия вообще не существует...только для родного чемпа

      0
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      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > iron_Savior 1 мая 2018, 18:27

      Не знал о таком) ну я думаю чисто в теории в договор аренды можно вписать что угодно и тебе не уефа это запретить не может.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 1 мая 2018, 12:10

      Сначала забей

      4
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 мая 2018, 11:14

      да ему и не забить

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 мая 2018, 10:57

      Сначала забей а потом и думай как радоваться.

      6
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Сержтир 1 мая 2018, 17:54

      вот обычно после таких слов и не забивают...сплошное баллабольство

      0
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