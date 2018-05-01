Хамес пообещал не праздновать гол в ворота «Реала»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес рассчитывает забить гол своему бывшему клубу – «Реалу». Напомним, ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» состоится во вторник, 1 мая, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Счет первой встречи – 2:1.

«Здорово вернуться на «Бернабеу». Если я забью завтра «Реалу», праздновать не буду», – заявил Хамес.

Напомним, что Родригес принадлежит «Реалу», а в «Баварии» играет на правах аренды.