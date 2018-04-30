Моуринью: «Прогресс есть, но его недостаточно, чтобы быть первыми» 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о прогрессе команды.

«Если мы финишируем вторыми, это произойдет впервые за пять лет после Фергюсона. Это прогресс, прогресс во многих отношениях, но этого недостаточно, чтобы быть первыми, а не вторыми. Недостаточно, чтобы выиграть Лигу чемпионов вместо Лиги Европы.

Этого достаточно, чтобы играть стабильно, выигрывать какие-то трофеи, доходить до каких-то финалов, но нам нужно больше.

АПЛ или Лига чемпионов? Я думаю, мы говорим, что самый важный турнир – это тот, который мы выигрываем. Когда я выигрывал Лигу чемпионов, я говорил, что она самая важная. Когда выигрывал чемпионаты – что они самые важные. А когда я не выигрывал ничего – что ничего не имеет значения (смеется)», – сказал Моуринью.