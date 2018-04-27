Покеттино: «Тоттенхэм» не нужно сравнивать с другими клубами. Нам нужно время, чтобы начать побеждать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об игре «шпор» и результатах команды.

«Я работаю. Работаю в каждом проекте так, будто собираюсь остаться в нем на всю жизнь. Клуб движется в нужном направлении. Нас не нужно сравнивать с другими командами, нам нужно время, чтобы начать побеждать.

Нам потребовалось три или четыре года, чтобы начать конкурировать с такими клубами, как «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Ливерпуль», но нам есть над чем работать.

«Тоттенхэм» – захватывающий проект, он отличается от других клубов. У меня все еще есть трехлетний контракт, поэтому ответ на вопрос о мое возможном уходе очевиден. Я всегда говорю, что футбол – это подарок, а решение а будущем принимает владелец клуба,» – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АЛП, набрав 68 очков в 34 матчах.