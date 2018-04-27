Президент «Барселоны» Бартомеу назвал чушью возможное увольнение Вальверде

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу критично отреагировал на слухи, согласно которым команду по окончании сезона покинет главный тренер Эрнесто Вальверде.

«Все подобные слухи – абсолютная чушь и ложь. В руководстве клуба полностью довольны тренером. Это его проект.

Мы не поднимали тему отставки. Если кто-то и обсуждал это, то точно не в клубе и не в руководстве. Никто не сомневается в Вальверде после матча в Риме», — приводит слова Бартомеу El Larguero.

Напомним, «Рома» выбила «Барселону» из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала по сумме двух встреч – 1:4, 3:0.