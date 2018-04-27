Тренер «Марселя» Гарсия: «У нас нет эйфории от победы над «Зальцбургом»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия не испытывает эйфории после победы в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Зальцбургом».

«Нам удалось добиться приемлемого результата. У нас стояла цель получить победу – и мы сделали это. При этом, что немаловажно, не пропустили в свои ворота.

У нас нет эйфории, мы все понимаем, что еще не вышли в финал. В ответном матче постараемся забить хотя бы один гол и победить. Мы должны показать, что достойны выхода в финал», – сказал Гарсия.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Зальцбург» завершился со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 3 мая.

Гол рукой, который никто не заметил