Тренер «Зальцбурга» Розе: «По игре мы заслужили большего, чем поражение 0:2»

Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе остался недоволен результатом первого полуфинального матча Лиги Европы с «Марселем».
«Все в команде расстроены этим результатом. Уверен, что, если оценивать игру, то мы заслуживали большего.
Но у нас нет выбора. Результат – есть результат. Сейчас мы уже думаем об ответном матче», – сказал Розе после финального свистка.
Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Зальцбург» завершился со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 3 мая.
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Источник: BBC