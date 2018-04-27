Тренер «Зальцбурга» Розе: «По игре мы заслужили большего, чем поражение 0:2»

Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе остался недоволен результатом первого полуфинального матча Лиги Европы с «Марселем».

«Все в команде расстроены этим результатом. Уверен, что, если оценивать игру, то мы заслуживали большего.

Но у нас нет выбора. Результат – есть результат. Сейчас мы уже думаем об ответном матче», – сказал Розе после финального свистка.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Зальцбург» завершился со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 3 мая.

Гол рукой, который никто не заметил