Кальдерон: «Если Зидан уйдет из «Реала», то только по своему желанию. Перес его никогда не уволит»

Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон считает, мадридский клуб никогда не уволит Зинедина Зидана с поста главного тренера. По его мнению, если француз и покинет «галактикос», то исключительно по своему желанию.

«Зидан покинет «Реал» только, когда решит, что больше не хочет быть тренером. Я не думаю, что он хотел тренировать, когда был игроком. Он согласился на эту работу и поступил очень храбро.

Он очень хорош в этой роли, поэтому, думаю, что Флорентино Перес никогда не уволит его. Если его не будет в Мадриде в следующем году, то лишь потому, что он сам решит уйти», – сказал Кальдерон.

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, выиграв с командой Примеру и дважды Лигу чемпионов.