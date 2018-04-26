Отец форварда «Спартака» Роши заказал статую сына из бронзы

В скором времени нападающий «Спартака» Педро Роши сможет увидеть свою собственную статую, выполненную из бронзы в полный рост, сообщает Globo Esporte. Его отец заказал изготовление статуи весом 200 кг.

Роша изображен в форме «Гремио», в котором он выступал с 2014 по 2017 год, с номером 32 на спине. За это время он провел 127 матчей и забил 32 гола. В 2016 году он помог клубу стать обладателем Кубка Бразилии, оформив в первой финальной игре с «Атлетико Минейро» дубль.

В текущем сезоне Роша сыграл за «Спартак» 11 матчей, в которых забил один гол, а также отдал две результативные передачи.