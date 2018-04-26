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  • Отец форварда «Спартака» Роши заказал статую сына из бронзы

Отец форварда «Спартака» Роши заказал статую сына из бронзы

26 апреля 2018, 07:05
29

В скором времени нападающий «Спартака» Педро Роши сможет увидеть свою собственную статую, выполненную из бронзы в полный рост, сообщает Globo Esporte. Его отец заказал изготовление статуи весом 200 кг.

Роша изображен в форме «Гремио», в котором он выступал с 2014 по 2017 год, с номером 32 на спине. За это время он провел 127 матчей и забил 32 гола. В 2016 году он помог клубу стать обладателем Кубка Бразилии, оформив в первой финальной игре с «Атлетико Минейро» дубль.

В текущем сезоне Роша сыграл за «Спартак» 11 матчей, в которых забил один гол, а также отдал две результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро
Комментарии (29)
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dendiesel
1524716830
Если только потом эту статую у себя в огороде поставить!!! Неплохо будет смотреться)))
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chegevaro
1524720903
Такое ощущение, что он из Дагестана
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W.Wayt
1524722289
Намёк на бронзу в этом сезоне.
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lordmrv
1524722608
Памятник одноногому футболисту какой-то
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OldenVad
1524722718
Не рановато ли?
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OfaZavr
1524730427
он сам уже как памятник на скамейке запасных стал.
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zigbert
1524732137
Ничего не скажешь сделано качественно.
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shpilman
1524733420
Абелардо? (как в "нашей Раше", если кто помнит)))
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la verdad
1524736303
Из говна было бы легче и дешевле. Да и скульпторы такие в России есть. А материала то хоть попой ешь!)))
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vasil3nkoan
1524737970
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