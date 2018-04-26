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    Отец форварда «Спартака» Роши заказал статую сына из бронзы

    В скором времени нападающий «Спартака» Педро Роши сможет увидеть свою собственную статую, выполненную из бронзы в полный рост, сообщает Globo Esporte. Его отец заказал изготовление статуи весом 200 кг.

    Роша изображен в форме «Гремио», в котором он выступал с 2014 по 2017 год, с номером 32 на спине. За это время он провел 127 матчей и забил 32 гола. В 2016 году он помог клубу стать обладателем Кубка Бразилии, оформив в первой финальной игре с «Атлетико Минейро» дубль.

    В текущем сезоне Роша сыграл за «Спартак» 11 матчей, в которых забил один гол, а также отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.04.2018 07:05
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 апреля 2018, 20:04

      интересно у них там цветмет принимают или это дело у нас только поставлено на поток сначала пиз..т режут пилят и сдают

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 апреля 2018, 19:51

      Опечатка.Правильно-"из брынзы".Тоже долго простоит.

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      Рейтинг: +1452

      Mariner 27 апреля 2018, 00:11

      А чего не из золота, раз такое ЧСВ?

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      Рейтинг: +4025

      raritet 26 апреля 2018, 17:33

      Кстати ,навело на мысль. А почему бы на некоторые игры, как например с Ахматом выставлять фигуры всей команды. Очень рентабельно . Особой разницы по игре не будет . Зато основной состав отдохнет.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 26 апреля 2018, 16:02

      Он отец и это его проявление чувств к сыну.
      - Так выпьем за то, чтоб у Спартака был повод воздвигать такие скульптуры своим игрокам!

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      Рейтинг: +512

      gari69 26 апреля 2018, 15:53

      Как же он играть будет ? он же памятник

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      Рейтинг: +5873

      maygli > gari69 26 апреля 2018, 16:02

      :-)))

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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 26 апреля 2018, 14:21

      Бронзовый Педро

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      Рейтинг: -65

      vasil3nkoan 26 апреля 2018, 13:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 апреля 2018, 12:51

      Из говна было бы легче и дешевле. Да и скульпторы такие в России есть. А материала то хоть попой ешь!)))

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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 26 апреля 2018, 12:08

      а надо было билет в другой клуб заказывать...не впечатляет пока сынок

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