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  • Кавазашвили: «На ЧМ Салах доведет оборону сборной России до рвоты»

Кавазашвили: «На ЧМ Салах доведет оборону сборной России до рвоты»

25 апреля 2018, 14:12
45

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что обороне сборной России будет невероятно тяжело справиться с нападающим Египта Мохамедом Салахом на чемпионате мира. По его мнению, можно использовать против 25-летнего форварда тактику индивидуальной опеки.

«Был такой футболист Эдуард Стрельцов. Когда «Торпедо» играло против других команд, то тренер всегда говорил своим футболистам: «Ребята, ради бога, не трогайте его, не наносите ему травму, тогда он разозлится и разорвет всех нас». Точно так же с Салахом.

У нашей сборной есть тренер, который изучает всех соперников и футболистов. На мой взгляд, к Салаху должны приставить персонального защитника. С одной стороны, это хорошо, а с другой – эта тактика имеет обратный эффект. Если Мохамед будет перемещаться по всему полю, то нашему защитнику придется все бросать и бегать за ним, как шавка. Получится так, что наш игрок выдохнется, а Салах будет свежаком, потому что он будет перемещаться спокойно. Наш же игрок не знает, в какой момент Салах сделает рывок. Таким образом, Салах доведет нашу оборону до рвоты. Есть еще вариант с зонной защитой, где каждый игрок отвечает за свою зону и передает игрока напарнику.

На сегодняшний день в моем списке лучших футболистов мира первое место занимает Лионель Месси, второе – Криштиану Роналду, третье место – Мохамед Салах. Чемпионат мира покажет, кто из этой тройки получит «Золотой мяч», – сказал Кавазашвили.

В текущем сезона Салах провел 47 поединков, забил 43 мяча и сделал 15 голевых передач.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Египет Салах Мохамед Кавазашвили Анзор
Комментарии (45)
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Shogun
1524655425
Ну с такими мега-защитниками, как Кудряшов, Кутепов, Гранат, Комбаров и русский немец грех покер не сделать, тут даже Андорра уже угроза, жаль Игорек напрапускаешь ты уйму, чуть ли не атака, так гол будет))) Самый "донный" центр в защите, такого еще никогда не было)))
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Danish Dynamite
1524655765
Не надо так драматизировать раньше времени. Расписал так, будто Египет = Бразилия. Никого не знаю оттуда, кроме Салаха. Те же Алжир или Марокко по составу куда круче. А один в поле не воин.
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bset
1524656157
Да им пофиг. Ничего не вызовет. Просто спокойно отдадут ворота на растерзание и все. Кто там из наших экспертов говорил, что мы спокойно Египет обыграем?
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Татарин за ЦСКА
1524656290
Главное что бы защита срать на поле не начала,а то Салах и до этого довести сможет. Но я верю и даже могу поспорить,что Салах и весь Египет провалит ЧМ.
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Dgad
1524656704
Покажут нам Египетскую силу)))
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woyser
1524657096
Раньше, так играли. Сейчас так не играют, сейчас сборная России вообще никак не играет. Что касается Салаха, к сожалению это не Гарринча и не Марадонна, чтоб тянуть всю сборную. А в современном футболе один в поле не воин, поэтому Салаху будет сложно проявить себя на все сто.
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ribavadim
1524657721
Этот может!
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insider_retro
1524660763
На всё сказанное, отважусь напомнить бразильскую систему... Пусть египетский кудесник затолкает 2-3 мяча, но на это надо просто забить египтянам 3-5 голов и на конференции деликатно поздравить соперников с результативной игрой и вскользь отметить игру Салаха... И не надо заранее посыпать голову пеплом...
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RotBerg
1524662276
Лишь бы наша сборная нас до рвоты не довела. Это более реально
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zigbert
1524673271
Салах сейчас силен как никогда,но если наши защитники найдут к нему ключи ,то это еще больше воодушевит нашу сборную.
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