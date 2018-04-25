Кавазашвили: «На ЧМ Салах доведет оборону сборной России до рвоты»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что обороне сборной России будет невероятно тяжело справиться с нападающим Египта Мохамедом Салахом на чемпионате мира. По его мнению, можно использовать против 25-летнего форварда тактику индивидуальной опеки.

«Был такой футболист Эдуард Стрельцов. Когда «Торпедо» играло против других команд, то тренер всегда говорил своим футболистам: «Ребята, ради бога, не трогайте его, не наносите ему травму, тогда он разозлится и разорвет всех нас». Точно так же с Салахом.

У нашей сборной есть тренер, который изучает всех соперников и футболистов. На мой взгляд, к Салаху должны приставить персонального защитника. С одной стороны, это хорошо, а с другой – эта тактика имеет обратный эффект. Если Мохамед будет перемещаться по всему полю, то нашему защитнику придется все бросать и бегать за ним, как шавка. Получится так, что наш игрок выдохнется, а Салах будет свежаком, потому что он будет перемещаться спокойно. Наш же игрок не знает, в какой момент Салах сделает рывок. Таким образом, Салах доведет нашу оборону до рвоты. Есть еще вариант с зонной защитой, где каждый игрок отвечает за свою зону и передает игрока напарнику.

На сегодняшний день в моем списке лучших футболистов мира первое место занимает Лионель Месси, второе – Криштиану Роналду, третье место – Мохамед Салах. Чемпионат мира покажет, кто из этой тройки получит «Золотой мяч», – сказал Кавазашвили.

В текущем сезона Салах провел 47 поединков, забил 43 мяча и сделал 15 голевых передач.