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    Кавазашвили: «На ЧМ Салах доведет оборону сборной России до рвоты»

    Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что обороне сборной России будет невероятно тяжело справиться с нападающим Египта Мохамедом Салахом на чемпионате мира. По его мнению, можно использовать против 25-летнего форварда тактику индивидуальной опеки.

    «Был такой футболист Эдуард Стрельцов. Когда «Торпедо» играло против других команд, то тренер всегда говорил своим футболистам: «Ребята, ради бога, не трогайте его, не наносите ему травму, тогда он разозлится и разорвет всех нас». Точно так же с Салахом.

    У нашей сборной есть тренер, который изучает всех соперников и футболистов. На мой взгляд, к Салаху должны приставить персонального защитника. С одной стороны, это хорошо, а с другой – эта тактика имеет обратный эффект. Если Мохамед будет перемещаться по всему полю, то нашему защитнику придется все бросать и бегать за ним, как шавка. Получится так, что наш игрок выдохнется, а Салах будет свежаком, потому что он будет перемещаться спокойно. Наш же игрок не знает, в какой момент Салах сделает рывок. Таким образом, Салах доведет нашу оборону до рвоты. Есть еще вариант с зонной защитой, где каждый игрок отвечает за свою зону и передает игрока напарнику.

    На сегодняшний день в моем списке лучших футболистов мира первое место занимает Лионель Месси, второе – Криштиану Роналду, третье место – Мохамед Салах. Чемпионат мира покажет, кто из этой тройки получит «Золотой мяч», – сказал Кавазашвили.

    В текущем сезона Салах провел 47 поединков, забил 43 мяча и сделал 15 голевых передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.04.2018 14:12
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 26 апреля 2018, 16:36

      Не забывайте кто у САЛАХА партнеры по ЛИВЕРПУЛЮ и кто по ЕГИПТУ))) Нихрена он один ничего не сделает))))

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 19:21

      Салах сейчас силен как никогда,но если наши защитники найдут к нему ключи ,то это еще больше воодушевит нашу сборную.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 18:28

      может конечно в сборной он не будет так хорош как в Ливере, там партнеры совсем другие и нашим удастся его нейтрализовать хотя бы всей оравой)

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 апреля 2018, 17:56

      Наша сборная сама кого хочешь до рвоты доведет. В особенности своих болельщиков

      0
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      Рейтинг: +91

      kanaev 25 апреля 2018, 17:47

      А у нас есть оборона??Или сборная??Не смешите!!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 апреля 2018, 17:25

      Тут главное -не ссать. С места в карьер,с гиканьем и свистом надо будет попереть в атаку. Поддержка трибун,благоволение судей и...Салах сам блеванёт !

      0
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 25 апреля 2018, 17:02

      И до рвоты, и до поноса...

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 25 апреля 2018, 16:17

      Лишь бы наша сборная нас до рвоты не довела. Это более реально

      4
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 25 апреля 2018, 16:08

      Салах против России нееее это вам не All inclusive

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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 25 апреля 2018, 15:52

      На всё сказанное, отважусь напомнить бразильскую систему... Пусть египетский кудесник затолкает 2-3 мяча, но на это надо просто забить египтянам 3-5 голов и на конференции деликатно поздравить соперников с результативной игрой и вскользь отметить игру Салаха... И не надо заранее посыпать голову пеплом...

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