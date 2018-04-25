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    Поккетино – главный претендент на замену Зидана в «Реале»

    Руководство «Реала» подготовило предложение для нынешнего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Он может сменить в ближайшее межсезонье на аналогичном посту в Мадриде Зинедина Зидана.

    Аргентинский специалист рассматривает боссами «Королевского клуба» в качестве основного кандидата на этот пост. Известно, что в Мадриде разочарованы результатами сезона, в частности, большая часть вины возложена в этом на Зидана.

    Напомним, что «Реал» потерял все шансы на чемпионское звание, уступая сейчас «Барселоне» 15 очков. Единственный шанс на титул мадридцы сохраняют в Лиге чемпионов, где в полуфинале встретятся с «Баварией». Первая игра запланирована на среду, 25 апреля.

    Действующее соглашение Покеттино с «Тоттенхэмом» рассчитано до 2021 года.

    Источник: Yahoo

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    25.04.2018 10:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1591

      koli4ka 25 апреля 2018, 20:26

      Поккетили утку на славного ЗиЗу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 17:58

      Все это слухи не подтвержденные ничем.

      3
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 25 апреля 2018, 15:29

      Либо гранды бредом занимаются Зидана из Реала,Алегри из Юве,Вальверде из Барсы, либо это доблесные СМИ врут. Нельзя все всегда выигрывать-с любым тренером.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 апреля 2018, 12:11

      Бред...человек столько дал реалу и как игрок и как тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 11:33

      выдумка не более.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 25 апреля 2018, 11:03

      Надо брать ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 10:47

      Даже читать не буду новость.Ясно же,что ЗиЗу дадут еще один,а может и два сезона поработать в Реале.

      6
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 25 апреля 2018, 10:43

      От добра - добра не ищут!... Мне кажется, Зидан ещё не похож на тренера, который выдохся эмоционально и лишён идей и мотивации!..
      Разговоры и вбросы инфы о замене рулевого Реала - блеф и профанация!...

      10
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > insider_retro 25 апреля 2018, 10:47

      Согласен полностью.

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > insider_retro 25 апреля 2018, 11:39

      Всё дело в том, что "футбольные специалисты" из околофутбольной прессы мнят себя стратегами на уровне президентов топ-клубов, ну и заранее подкидывают (вбрасывают) ценную информацию)))

      2
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