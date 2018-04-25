Поккетино – главный претендент на замену Зидана в «Реале»

Руководство «Реала» подготовило предложение для нынешнего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Он может сменить в ближайшее межсезонье на аналогичном посту в Мадриде Зинедина Зидана.

Аргентинский специалист рассматривает боссами «Королевского клуба» в качестве основного кандидата на этот пост. Известно, что в Мадриде разочарованы результатами сезона, в частности, большая часть вины возложена в этом на Зидана.

Напомним, что «Реал» потерял все шансы на чемпионское звание, уступая сейчас «Барселоне» 15 очков. Единственный шанс на титул мадридцы сохраняют в Лиге чемпионов, где в полуфинале встретятся с «Баварией». Первая игра запланирована на среду, 25 апреля.

Действующее соглашение Покеттино с «Тоттенхэмом» рассчитано до 2021 года.