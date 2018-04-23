Дзюба: «В Москве я вырос, а Санкт-Петербург покорил»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, что ему очень понравилось время, проведенное в Санкт-Петербурге. При это футболист отметил, что родным домом для него является Москва.

«Я москвич в первом поколении – мама из Чувашии, отец из Украины. В Москве я вырос, а Питер покорил. Два с половиной года в культурной столице провел, нереально красивый город. Все мои друзья впечатлены Питером. Но Москва для меня – родной дом», – сказал Дзюба.

Напомним, форвард выступает за туляков на правах аренды. Права на него принадлежат «Зениту». В петербургский клуб игрок перешел на правах свободного агента в 2015 году. До этого он на протяжении нескольких лет выступал за «Спартак», воспитанником которого является.