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Дзюба: «В Москве я вырос, а Санкт-Петербург покорил»

23 апреля 2018, 17:14
32

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, что ему очень понравилось время, проведенное в Санкт-Петербурге. При это футболист отметил, что родным домом для него является Москва.

«Я москвич в первом поколении – мама из Чувашии, отец из Украины. В Москве я вырос, а Питер покорил. Два с половиной года в культурной столице провел, нереально красивый город. Все мои друзья впечатлены Питером. Но Москва для меня – родной дом», – сказал Дзюба.

Напомним, форвард выступает за туляков на правах аренды. Права на него принадлежат «Зениту». В петербургский клуб игрок перешел на правах свободного агента в 2015 году. До этого он на протяжении нескольких лет выступал за «Спартак», воспитанником которого является.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (32)
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Svoysvoemubrat
1524493374
Бесприкаянный ты, вечный жид.
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Eddyson
1524493433
Какой же всё-таки он сказочный дол***6! Интересно, после вчерашнего матча он верит в то, что в Зените его ждут с распростёртыми объятиями?
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порт
1524493819
Вали в Украину, с заездом в Чувашию.
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СШГЭС
1524493853
Как же трудно тебе придется, дятел, когда футбольная халява закончится с такой-то дубовой башкой.
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Приус
1524494051
Прав Васятка Уткин: редкий долбо..
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Diesel133
1524494204
что-то я не понял: Дзюба покорил Питер или наоборот?))
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Forlan-LV
1524494948
Дзюба - в Москве мне сделали пиндос и в Питере отсос.... Теперь вот в Туле я прирос..
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edw7777
1524495026
Ну до покорения еще очень далеко, если оно вообще состоится.
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Ахимас Вельде
1524495083
Артемка - покоритель вселенной!
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OfaZavr
1524499432
ну понесло опять)) чуть удачно сыграл и опять в своем стиле)
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