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    Дзюба: «В Москве я вырос, а Санкт-Петербург покорил»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, что ему очень понравилось время, проведенное в Санкт-Петербурге. При это футболист отметил, что родным домом для него является Москва.

    «Я москвич в первом поколении – мама из Чувашии, отец из Украины. В Москве я вырос, а Питер покорил. Два с половиной года в культурной столице провел, нереально красивый город. Все мои друзья впечатлены Питером. Но Москва для меня – родной дом», – сказал Дзюба.

    Напомним, форвард выступает за туляков на правах аренды. Права на него принадлежат «Зениту». В петербургский клуб игрок перешел на правах свободного агента в 2015 году. До этого он на протяжении нескольких лет выступал за «Спартак», воспитанником которого является.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    23.04.2018 17:14
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +24

      smail1974 24 апреля 2018, 01:42

      не он ПИТЕР покорил. а ПИТЕР его. читайте правильно

      1
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 23 апреля 2018, 20:04

      Артем ! Возвращайся !

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 23 апреля 2018, 19:49

      Питер покорил тот кого весь Питер провожал с почестями(Д,Адвокат,Коля Ломбертс ,,,,)Кто помог одержать большие победы и отдал клубу годы игры.Артему рановато так говорить о себе,доказывай состоятельность на поле.

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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 23 апреля 2018, 19:23

      Хоть Дзюба забивает,но мне лично его неуклюжая игра не нравится.

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      Рейтинг: +151

      Hansson 23 апреля 2018, 19:18

      Такое ощущение, что люди не вчитываются в слова. Дзюба говорит, что его(Дзюбу) покорил Питер, что он в восторге, а не то что он(Дзюба) покоритель Питера
      И кто му*ак после этого?
      Вы не поняли слов, а Дзюба виноват *facepalm*

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 апреля 2018, 19:18

      Оставайся-ка ты, тёма, в Туле. Городок хороший. Будешь там большим человеком. Назад не ждём )

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 19:03

      ну понесло опять)) чуть удачно сыграл и опять в своем стиле)

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 апреля 2018, 19:03

      мама чувашка папа хохол вот такой интернациональный подвешенный у Дзюбы язык

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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 апреля 2018, 19:00

      На редкость отвратительный тип спортсмена. Болтун, не раз уже ему сходили с рук его перлы с тренеришками, но самое главное-это низкий интеллектуальный уровень.Если ты хотел что-то даказать Манчини, то выйди и покажи все, на что способен играя за Зенит( тебе за это платят так как никому в России), а если не удалось по каким-то причинам зачем убивать свою команду играя против нее- ты лишаешь ее шансов на ЛЧ и тем самым свои шансы на выступления в будущем сезоне( неужели , это непонятно этому бревну.) Думаю , руководство Зенита уже достаточно оценило его " вклад" в общее дело и остается только загадкой как будет через 20 дней проходить встреча " героя" в Зените. Не знаю , как руководство, но будь я хоть в какой-то мере причастен к работе клуба, обязательно устроил бы какой-нибудь оригинальный сюрприз для любителя делать сюрпризы для работодателя.

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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 23 апреля 2018, 18:25

      один матч неплохо отыграл и вот пожалуйста вам...покоритель питеров

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