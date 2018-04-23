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    Моуринью: «Манчестер Юнайтед» должен финишировать вторым в АПЛ. Мы заслужили это»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба, а также заявил, что манкунианцы должны завершить сезон на втором месте. По словам специалиста, «красные дьяволы» этого заслуживают.

    «Мы собираемся инвестировать в основном, чтобы улучшить нашу команду. Нам нужно найти замену для Майкла Кэррика и Маруана Феллаини, если они уйдут. В команде всегда есть пара или более футболистов, которые не играют много и будут пытаться уйти.

    Таким образом мы коснемся нашего состава, но больше, чем тратить, тратить и тратить, мы верим в эволюцию наших игроков. У нас есть молодежь, которой нужно обеими руками использовать возможности для развития. Сможем ли мы стать лучше в следующем сезоне? Давайте попробуем.

    Сохранит ли «Манчестер Сити» свой уровень или улучшит его, могут сказать только они сами. Но если «горожане» собираются инвестировать в команду, которая у них уже есть, это будет сложно для всех нас.

    В этот момент я даже не думаю о следующем сезоне или финале Кубка Англии. Я думаю о нашей следующей игре с «Арсеналом», потому что нам нужно одно очко, чтобы финишировать в первой четверке, и семь, чтобы занять второе место. И мы заслуживаем этого. Мы должны закончить чемпионат на второй сточке», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    23.04.2018 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 апреля 2018, 18:36

      Кто больше наберёт очков, тот и заслужил. Опять нытьё намечается. Как троллить кого-то, то Моур спешл, а как дело до результатов доходит, так который год уже сплошняком отмазки.

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