Покеттино ждет увеличения трансферного бюджета «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассчитывает, что руководство клуба пойдет к нему на встречу в вопросе увеличения бюджета на трансферы.

Ранее сообщалось, что будущим летом клуб выделит около 120 миллионов фунтов стерлингов на всю трансферную компанию. Такая сумма не устраивает аргентинского специалиста, по поводу чего он обратился к боссам клуба.

Помешать его планом может тот факт, что «Тоттенхэм» остался в текущем сезоне без единого трофея, после вылета из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед».