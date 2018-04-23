Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино ждет увеличения трансферного бюджета «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассчитывает, что руководство клуба пойдет к нему на встречу в вопросе увеличения бюджета на трансферы.

    Ранее сообщалось, что будущим летом клуб выделит около 120 миллионов фунтов стерлингов на всю трансферную компанию. Такая сумма не устраивает аргентинского специалиста, по поводу чего он обратился к боссам клуба.

    Помешать его планом может тот факт, что «Тоттенхэм» остался в текущем сезоне без единого трофея, после вылета из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2018 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11