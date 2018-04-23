Погба: «У меня нет проблем с Моуринью, как и у него со мной»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отрицает проблемы в отношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью.

«У меня нет проблем с Моуринью. И я не думаю, что у него есть проблемы со мной. Он сделал меня капитаном, он доверил мне серьезные обязанности в таком клубе, как «МЮ». Я обычный футболист, готов выкладываться в каждом матче.

Он тренер, он должен принимать решения относительно состава на каждый матч. А я игрок, я должен принимать любое решение тренера.

Мое будущее? Я не думаю об уходе. Тренер делает свой выбор, но в команде не один игрок, он ставит в состав только лучших. Это лишь от того, что он должен приносить результат, все игроки это понимают.

Сейчас я являюсь игроком «МЮ», поэтому я сосредоточен на ближайших играх, финале Кубка Англии, а также – чемпионате мира-2018», – заявил Погба.

Ранее сообщалось, что француз может покинуть «Манчестер Юнайтед» в предстоящее межсезонье. Наиболее вероятным местом продолжения его карьеры называется «Реал» или «ПСЖ».