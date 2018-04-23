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    Погба: «У меня нет проблем с Моуринью, как и у него со мной»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отрицает проблемы в отношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью.

    «У меня нет проблем с Моуринью. И я не думаю, что у него есть проблемы со мной. Он сделал меня капитаном, он доверил мне серьезные обязанности в таком клубе, как «МЮ». Я обычный футболист, готов выкладываться в каждом матче.

    Он тренер, он должен принимать решения относительно состава на каждый матч. А я игрок, я должен принимать любое решение тренера.

    Мое будущее? Я не думаю об уходе. Тренер делает свой выбор, но в команде не один игрок, он ставит в состав только лучших. Это лишь от того, что он должен приносить результат, все игроки это понимают.

    Сейчас я являюсь игроком «МЮ», поэтому я сосредоточен на ближайших играх, финале Кубка Англии, а также – чемпионате мира-2018», – заявил Погба.

    Ранее сообщалось, что француз может покинуть «Манчестер Юнайтед» в предстоящее межсезонье. Наиболее вероятным местом продолжения его карьеры называется «Реал» или «ПСЖ».

    Источник: Goal.com

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    23.04.2018 07:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 10:35

      И все таки не совсем гладко идет его карьера в МЮ.

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      Рейтинг: +32

      milanium 23 апреля 2018, 07:50

      "Тренер делает свой выбор, но в команде не один игрок, он ставит в состав только лучших"

      Да нужно постоянно ставить лучших, как Салаха в ливерпуле, а как Дебруйне как в Сити. )))(((

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