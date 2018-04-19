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    Клопп в шутку предложил футболистам «Ливерпуля» тренироваться голыми перед игрой с «Сити»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об атмосфере в команде.

    «У нас отлична команда. Вокруг Мо все любят поднимать шум, все парни.

    Когда мы приехали на тренировку перед матчем с «Манчестер Сити» я сказал: «Давайте тренироваться голыми – никто не обратит внимания все равно. Все смотрят только на Салаха».

    Теперь мы едем в Рим. Не думаю, что шума будет меньше. Но все хорошо.

    Парни создали атмосферу в команде. В успешной команде всегда должна быть хороша атмосфера. Другие клубы могут иметь в составе очень хороших игроков, но не иметь команды», – сказал Клопп.

    Первый матч полуфинала ЛЧ между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля в Англии, ответная встреча пройдет 2 мая в Италии.

    Источник: Goal.com

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    19.04.2018 17:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 апреля 2018, 20:51

      Шутка по-Фрейду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67314

      portero 19 апреля 2018, 18:52

      у кого что болит тот о том и говорит... часть шутки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 19 апреля 2018, 18:36

      Он шутник

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