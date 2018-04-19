Клопп в шутку предложил футболистам «Ливерпуля» тренироваться голыми перед игрой с «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об атмосфере в команде.

«У нас отлична команда. Вокруг Мо все любят поднимать шум, все парни.

Когда мы приехали на тренировку перед матчем с «Манчестер Сити» я сказал: «Давайте тренироваться голыми – никто не обратит внимания все равно. Все смотрят только на Салаха».

Теперь мы едем в Рим. Не думаю, что шума будет меньше. Но все хорошо.

Парни создали атмосферу в команде. В успешной команде всегда должна быть хороша атмосфера. Другие клубы могут иметь в составе очень хороших игроков, но не иметь команды», – сказал Клопп.

Первый матч полуфинала ЛЧ между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля в Англии, ответная встреча пройдет 2 мая в Италии.