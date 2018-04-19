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  • Клопп в шутку предложил футболистам «Ливерпуля» тренироваться голыми перед игрой с «Сити»

Клопп в шутку предложил футболистам «Ливерпуля» тренироваться голыми перед игрой с «Сити»

19 апреля 2018, 17:50
3

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об атмосфере в команде.

«У нас отлична команда. Вокруг Мо все любят поднимать шум, все парни.

Когда мы приехали на тренировку перед матчем с «Манчестер Сити» я сказал: «Давайте тренироваться голыми – никто не обратит внимания все равно. Все смотрят только на Салаха».

Теперь мы едем в Рим. Не думаю, что шума будет меньше. Но все хорошо.

Парни создали атмосферу в команде. В успешной команде всегда должна быть хороша атмосфера. Другие клубы могут иметь в составе очень хороших игроков, но не иметь команды», – сказал Клопп.

Первый матч полуфинала ЛЧ между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля в Англии, ответная встреча пройдет 2 мая в Италии.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Манчестер Сити Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (3)
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Зенит 12
1524152180
Он шутник
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portero
1524153161
у кого что болит тот о том и говорит... часть шутки
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Yev
1524160292
Шутка по-Фрейду
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