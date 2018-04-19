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Зидан: «Реал» мало забивает? Я не волнуюсь об этом»

19 апреля 2018, 17:40
5

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 33-го тура Примеры против «Атлетика» (1:1) прокомментировал игру мадридской команды.

«С Бэйлом нет никаких проблем. У меня 25 игроков, Бэйл – один из них. Он не вышел в старте, но есть другие игроки, которые вышли и проделали хорошую работу.

Мы мало забиваем? Я не волнуюсь об этом. У нас были моменты в последних нескольких играх при малом количестве голов, но мы не должны много об этом думать.

Нужно быть оптимистами, мы не можем смотреть на то, что вы показываете, и слушать, что вы говорите, мы сконцентрируемся на позитивных моментах. Мы сконцентрированы на матче с «Баварией», – сказал Зидан.

Матч «Бавария» – «Реал» пройдет 25 апреля. Ответная встреча состоится 1 мая.

Источник: Skysports
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (5)
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DeStar
1524157663
нужно волноваться почему реал пропускает в каждом матче ла лиги, причем 90% первый! да еще и в первые 10-15 минут, это как вообще? впадлу поднимать статистику, но наверное каждый третий матч, если не второй, реал пропускает и делает это в первые 15 минут
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Михаил Шевченко
1524157909
Странно как то они играют в этом сезоне...идеальное выступление в ЛЧ и очень слабое в Ла Лиге,посмотрим что Зидан будет менять летом
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Urry
1524164827
Много - не главное
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Патронташ
1524165887
Излучает прям уверенность в правильности выбранного пути. Только вот если в ЛЧ не срастется, сезон окажется безнадежно провален.
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