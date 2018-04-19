Зидан: «Реал» мало забивает? Я не волнуюсь об этом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 33-го тура Примеры против «Атлетика» (1:1) прокомментировал игру мадридской команды.

«С Бэйлом нет никаких проблем. У меня 25 игроков, Бэйл – один из них. Он не вышел в старте, но есть другие игроки, которые вышли и проделали хорошую работу.

Мы мало забиваем? Я не волнуюсь об этом. У нас были моменты в последних нескольких играх при малом количестве голов, но мы не должны много об этом думать.

Нужно быть оптимистами, мы не можем смотреть на то, что вы показываете, и слушать, что вы говорите, мы сконцентрируемся на позитивных моментах. Мы сконцентрированы на матче с «Баварией», – сказал Зидан.

Матч «Бавария» – «Реал» пройдет 25 апреля. Ответная встреча состоится 1 мая.