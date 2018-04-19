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    Зидан: «Реал» мало забивает? Я не волнуюсь об этом»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 33-го тура Примеры против «Атлетика» (1:1) прокомментировал игру мадридской команды.

    «С Бэйлом нет никаких проблем. У меня 25 игроков, Бэйл – один из них. Он не вышел в старте, но есть другие игроки, которые вышли и проделали хорошую работу.

    Мы мало забиваем? Я не волнуюсь об этом. У нас были моменты в последних нескольких играх при малом количестве голов, но мы не должны много об этом думать.

    Нужно быть оптимистами, мы не можем смотреть на то, что вы показываете, и слушать, что вы говорите, мы сконцентрируемся на позитивных моментах. Мы сконцентрированы на матче с «Баварией», – сказал Зидан.

    Матч «Бавария» – «Реал» пройдет 25 апреля. Ответная встреча состоится 1 мая.

    Источник: Skysports

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    19.04.2018 17:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 19 апреля 2018, 22:24

      Излучает прям уверенность в правильности выбранного пути. Только вот если в ЛЧ не срастется, сезон окажется безнадежно провален.

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      Рейтинг: +722

      Urry 19 апреля 2018, 22:07

      Много - не главное

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 апреля 2018, 20:11

      Странно как то они играют в этом сезоне...идеальное выступление в ЛЧ и очень слабое в Ла Лиге,посмотрим что Зидан будет менять летом

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Михаил Шевченко 19 апреля 2018, 21:32

      думаю игроки еще до нового года сдались, видя такой отрыв, и выходят на матчи с небольшим желанием, но уверен, зидан их пытается мотивировать. но всех 11 сложно поднять, а если 3-4 игрока не хотят играть, команда уже не команда

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 апреля 2018, 20:07

      нужно волноваться почему реал пропускает в каждом матче ла лиги, причем 90% первый! да еще и в первые 10-15 минут, это как вообще? впадлу поднимать статистику, но наверное каждый третий матч, если не второй, реал пропускает и делает это в первые 15 минут

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