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  • Нурмагомедов: «Критично отношусь к российскому футболу. Пора уже результат дать»

Нурмагомедов: «Критично отношусь к российскому футболу. Пора уже результат дать»

19 апреля 2018, 17:27
7

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к футболу.

«Очень критично отношусь, но слежу за футболом. Вот в чемпионате «Спартак» осечку дал. Переживаю за «Анжи», хочу, чтобы они остались в Премьер-лиге.

Я переживаю за «Спартак», но больше болею за свой родной клуб – «Анжи». Я общаюсь со спартаковским футболистами – Комбаровым, из «Локомотива» – с Аланом Касаевым. За российским футболом я слежу, сейчас больше шансов у «Локомотива» на чемпионство.

Почему отношение критическое? Пора уже результат дать. Хотелось бы, чтобы Россия вышла из группы на чемпионате мира. Многие считают, что у нас слабая группа, но я так не считаю. У нас средняя группа. Будет тяжело. Если дойдут до 1/8, то народ будет доволен», – сказал Нурмагомедов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Спартак Россия Анжи
Комментарии (7)
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altezzik
1524148945
В футбол играть - не кулаками махать :) Это сложная игра :)
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x-x-x-x-x
1524152075
ты должен выиграть чтоб больше заработать. а футболёры российский и так получают много
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Антон bx14e
1524168511
глядя на его последний бой,..лучше бы помолчал чемпион американской юэфси.. вот ФЕДЯ был..он-да,пример!
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