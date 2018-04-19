Нурмагомедов: «Критично отношусь к российскому футболу. Пора уже результат дать»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к футболу.

«Очень критично отношусь, но слежу за футболом. Вот в чемпионате «Спартак» осечку дал. Переживаю за «Анжи», хочу, чтобы они остались в Премьер-лиге.

Я переживаю за «Спартак», но больше болею за свой родной клуб – «Анжи». Я общаюсь со спартаковским футболистами – Комбаровым, из «Локомотива» – с Аланом Касаевым. За российским футболом я слежу, сейчас больше шансов у «Локомотива» на чемпионство.

Почему отношение критическое? Пора уже результат дать. Хотелось бы, чтобы Россия вышла из группы на чемпионате мира. Многие считают, что у нас слабая группа, но я так не считаю. У нас средняя группа. Будет тяжело. Если дойдут до 1/8, то народ будет доволен», – сказал Нурмагомедов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.