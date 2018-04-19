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    Нурмагомедов: «Критично отношусь к российскому футболу. Пора уже результат дать»

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к футболу.

    «Очень критично отношусь, но слежу за футболом. Вот в чемпионате «Спартак» осечку дал. Переживаю за «Анжи», хочу, чтобы они остались в Премьер-лиге.

    Я переживаю за «Спартак», но больше болею за свой родной клуб – «Анжи». Я общаюсь со спартаковским футболистами – Комбаровым, из «Локомотива» – с Аланом Касаевым. За российским футболом я слежу, сейчас больше шансов у «Локомотива» на чемпионство.

    Почему отношение критическое? Пора уже результат дать. Хотелось бы, чтобы Россия вышла из группы на чемпионате мира. Многие считают, что у нас слабая группа, но я так не считаю. У нас средняя группа. Будет тяжело. Если дойдут до 1/8, то народ будет доволен», – сказал Нурмагомедов.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2018 17:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 апреля 2018, 23:08

      глядя на его последний бой,..лучше бы помолчал чемпион американской юэфси..
      вот ФЕДЯ был..он-да,пример!

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 апреля 2018, 18:34

      ты должен выиграть чтоб больше заработать. а футболёры российский и так получают много

      3
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 19 апреля 2018, 17:42

      В футбол играть - не кулаками махать :) Это сложная игра :)

      -2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > altezzik 19 апреля 2018, 18:18

      Наоборот..) Помаши в футболе рукой, сразу заплачут, чуть какое то касание лежат и ноют..)

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Mr Abdullaev 23 апреля 2018, 09:18

      Да это шутка была, на самом деле любое профессиональное единоборство - это борьба умов в первую очередь.

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