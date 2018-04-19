Линекер назвал Гвардиолу глотком свежего воздуха для английского футбола

Экс футболист сборной Англии Гари Линекер, работающий сейчас экспертом на британском ТВ, рассказал о вкладе в английский футбол главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Уверен, мало кто сомневался в том, что Гвардиола навсегда изменит английский футбол. Мы все должны быть благодарны ему за это.

Всегда приятно видеть то, как он преуспевает и не отходит от своих основных принципов. Для английского футбола он глоток свежего воздуха.

«Сити» легко выиграл Премьер-лигу, когда все говорили, что его стиль не подходит для этого», – цитирует Линекера ВВС.

Напомним, что в текущем сезоне «Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионское звание в Англии.