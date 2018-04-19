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    Линекер назвал Гвардиолу глотком свежего воздуха для английского футбола

    Экс футболист сборной Англии Гари Линекер, работающий сейчас экспертом на британском ТВ, рассказал о вкладе в английский футбол главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    «Уверен, мало кто сомневался в том, что Гвардиола навсегда изменит английский футбол. Мы все должны быть благодарны ему за это.

    Всегда приятно видеть то, как он преуспевает и не отходит от своих основных принципов. Для английского футбола он глоток свежего воздуха.

    «Сити» легко выиграл Премьер-лигу, когда все говорили, что его стиль не подходит для этого», – цитирует Линекера ВВС.

    Напомним, что в текущем сезоне «Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионское звание в Англии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2018 10:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 20:49

      Гвардиола стоит в авангарде современного футбола.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 19 апреля 2018, 13:35

      Его стиль это потратить кучу денег и надеятся на лучшее?
      Конечно в этом сезоне команда стала действительно играть как команда, но преждевременно говорить о том что Пеп преуспевает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 апреля 2018, 12:35

      Успехов Пепу!++++

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 апреля 2018, 11:33

      Дааа, есть правда в его словах.

      2
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