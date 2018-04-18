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    РФПЛ рассматривает проведение Суперкубка России на стадионе «Динамо» или в другой стране

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о вариантах, которые рассматривает лига в плане проведения Суперкубка России в этом году.

    «Есть вариант проведения матча на стадионе «Динамо». При его готовности будем вести переговоры с руководством арены, хороший, удобный и доступный стадион. Или за пределами страны, несколько предложений мы имеем. У нас есть предложения, думаем по этому поводу.

    Если матч за Суперкубок будет за границей, то мы должны проводить его сразу после окончания первой части чемпионата в зимнюю паузу. Одним из вариантов был Казахстан, но там сменилось руководство федерации. Прежние руководители хотели провести матч в Астане или Алма-Ате. Новое руководство к этой теме не возвращалось», – сказал Прядкин.

    Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является «Спартак».

    Источник: ТАСС

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    18.04.2018 18:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 19 апреля 2018, 18:18

      ***........,в нашей стране,когда-нибудь и чем-нибудь,будут руководить профессионалы?! Что за тасование мудаков на руководящих постах?? Этот гадюшник,рфпл,надо разогнать на хрен...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 09:31

      идея насчет другой страны полная глупость, РФС опять преследует финансовые цели а насчет кому там это нужно да и о своих болельщиках можно и не думать.

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 18 апреля 2018, 21:50

      Прям гордость берет!!!! Понастроили стадионов, а играть поедем в другую страну. Ну это для популяризации футбола в России! И матч покажем по платному каналу. Итого: пустые трибуны и трансляция для небольшого количества болельщиков.
      Они нас никогда не победят!!!! Только мы способны на такие хитрые ходы!

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      Рейтинг: +10

      serg14111980 18 апреля 2018, 20:34

      было бы на что смотреть

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      Рейтинг: +695

      fan-man 18 апреля 2018, 20:17

      Ага в Македонии ещё проведите

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