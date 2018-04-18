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РФПЛ рассматривает проведение Суперкубка России на стадионе «Динамо» или в другой стране

18 апреля 2018, 18:44
5

Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о вариантах, которые рассматривает лига в плане проведения Суперкубка России в этом году.

«Есть вариант проведения матча на стадионе «Динамо». При его готовности будем вести переговоры с руководством арены, хороший, удобный и доступный стадион. Или за пределами страны, несколько предложений мы имеем. У нас есть предложения, думаем по этому поводу.

Если матч за Суперкубок будет за границей, то мы должны проводить его сразу после окончания первой части чемпионата в зимнюю паузу. Одним из вариантов был Казахстан, но там сменилось руководство федерации. Прежние руководители хотели провести матч в Астане или Алма-Ате. Новое руководство к этой теме не возвращалось», – сказал Прядкин.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является «Спартак».

Источник: ТАСС
Россия Прядкин Сергей
Комментарии (5)
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Dr Metal
1524071823
Ага в Македонии ещё проведите
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serg14111980
1524072855
было бы на что смотреть
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retiremen
1524077401
Прям гордость берет!!!! Понастроили стадионов, а играть поедем в другую страну. Ну это для популяризации футбола в России! И матч покажем по платному каналу. Итого: пустые трибуны и трансляция для небольшого количества болельщиков. Они нас никогда не победят!!!! Только мы способны на такие хитрые ходы!
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OfaZavr
1524119472
идея насчет другой страны полная глупость, РФС опять преследует финансовые цели а насчет кому там это нужно да и о своих болельщиках можно и не думать.
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Ruryu
1524151112
***........,в нашей стране,когда-нибудь и чем-нибудь,будут руководить профессионалы?! Что за тасование мудаков на руководящих постах?? Этот гадюшник,рфпл,надо разогнать на хрен...
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