РФПЛ рассматривает проведение Суперкубка России на стадионе «Динамо» или в другой стране

Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о вариантах, которые рассматривает лига в плане проведения Суперкубка России в этом году.

«Есть вариант проведения матча на стадионе «Динамо». При его готовности будем вести переговоры с руководством арены, хороший, удобный и доступный стадион. Или за пределами страны, несколько предложений мы имеем. У нас есть предложения, думаем по этому поводу.

Если матч за Суперкубок будет за границей, то мы должны проводить его сразу после окончания первой части чемпионата в зимнюю паузу. Одним из вариантов был Казахстан, но там сменилось руководство федерации. Прежние руководители хотели провести матч в Астане или Алма-Ате. Новое руководство к этой теме не возвращалось», – сказал Прядкин.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является «Спартак».