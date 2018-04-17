В Боливии игрок набросился на тренера после замены на 34-й минуте матча

Полузащитник «Насьональ Потоси» Тиаго дос Сантос бурно отреагировал на свою замену в матче чемпионата Боливии со «Спорт Бойз» (0:4).

Главный тренер Эдгардо Малвестити принял решение заменить футболиста уже на 32-й минуте встречи при счете 0:0. Покинув пределы поля хавбек направился прямиком к тренеру, а когда подошел выбил из его рук бутылку с водой и стал в яростной форме высказывать свое недовольство.

В итоге в назревающий конфликт пришлось вмешаться запасным, которые оттащили дос Сантоса к скамейке. Однако тот продолжал кричать, пытаясь дотянуться до Малвестити руками и ногами, и получил от арбитра красную карточку. В раздевалку разбушевавшегося футболиста удалось увести только при помощи полицейских.