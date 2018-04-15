Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «ЛЧ можно выиграть за семь матчей, а чемпионат – за десять месяцев. Важнее то, что сделали парни в АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил Лигу чемпионов и АПЛ.

    «Сейчас у нас 87 очков и пять игр до конца чемпионата. У нас выдающийся сезон. Люди считают, что на прошлой неделе произошла большая неудача, но они не понимают футбольных реалий.

    Лигу чемпионов можно выиграть за семь матчей, а чемпионат – за десять месяцев. Мне жаль, но важнее то, что сделали ребята за весь сезон», – сказал Гвардиола.

    «Манчестер Сити» может стать чемпионом сегодня в случае поражения «Манчестер Юнайтед» в матче с «Вест Бромвичем».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2018 12:05
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 15 апреля 2018, 21:31

      АПЛ - это круто, но Лига Чемпионов круче любого чемпионата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 19:07

      Стать чемпионами АПЛ - хорошее достижение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 апреля 2018, 14:49

      Мазанулся, как Черчесов после проигранных товарняков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 апреля 2018, 13:08

      Пыс-пыс,парень..
      Заболотный.. по цене от производителя не нужен?
      Ещё тёплый.б...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 12:23

      пустая болтовня!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 15 апреля 2018, 12:07

      Бла бла бла... Отговорки всё это. Уметь надо проигрывать

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11