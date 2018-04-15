Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил Лигу чемпионов и АПЛ.

«Сейчас у нас 87 очков и пять игр до конца чемпионата. У нас выдающийся сезон. Люди считают, что на прошлой неделе произошла большая неудача, но они не понимают футбольных реалий.

Лигу чемпионов можно выиграть за семь матчей, а чемпионат – за десять месяцев. Мне жаль, но важнее то, что сделали ребята за весь сезон», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» может стать чемпионом сегодня в случае поражения «Манчестер Юнайтед» в матче с «Вест Бромвичем».