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    АПЛ. «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Сити»

    В матче 34 тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» примет на своем поле «Манчестер Сити», который в последних трех матчах потерпел поражения. Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в соревновании с 13-очковым отрывом, но еще не стала чемпионом.

    «Шпоры» идут в зоне Лиги чемпионов и не попасть туда по итогам сезона столичный коллектив может только в том случае, если упустит преимущество в десять очков над лондонским «Челси».

    «Бомбардир» предлагает Вашему вниманию прямую текстовую трансляцию встречи на «Уэмбли», которая начнется в 21:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2018 20:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 14 апреля 2018, 21:30

      Шпоры вперед !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      milanium 14 апреля 2018, 10:23

      ждём супер матч

      0
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