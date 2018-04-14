АПЛ. «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Сити»

В матче 34 тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» примет на своем поле «Манчестер Сити», который в последних трех матчах потерпел поражения. Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в соревновании с 13-очковым отрывом, но еще не стала чемпионом.

«Шпоры» идут в зоне Лиги чемпионов и не попасть туда по итогам сезона столичный коллектив может только в том случае, если упустит преимущество в десять очков над лондонским «Челси».

«Бомбардир» предлагает Вашему вниманию прямую текстовую трансляцию встречи на «Уэмбли», которая начнется в 21:45 по Москве.

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