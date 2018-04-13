Клубы АПЛ проголосовали против введения VAR в следующем сезоне

Видеоассистент арбитра (VAR) не будет использоваться в АПЛ в следующем сезоне. В пятницу на собрании акционеров лиги в Лондоне, после того, как проголосовали все 20 клубов, было принято решение, что VAR требуется больше времени для испытаний.

«Сегодня клубы Премьер-лиги договорились продолжить предварительное тестирование видеопомощника арбитра на протяжении сезона 2018/19.

Решение было принято после всесторонних обсуждений относительно прогресса, достигнутого в тестировании VAR в английском футболе, а также ключевых знаний из многих турниров, которые используют данную систему.

Клубы согласились с тем, что расширенное тестирование будет продолжаться до конца сезона 2018/19, чтобы сделать систему более совершенной.

Премьер-лига также будет просить, чтобы VAR более широко использовался в Кубке Англии и Кубке английской лиги в сезоне 2018/19», – говорится в заявлении АПЛ.