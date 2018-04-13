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    Клубы АПЛ проголосовали против введения VAR в следующем сезоне

    Видеоассистент арбитра (VAR) не будет использоваться в АПЛ в следующем сезоне. В пятницу на собрании акционеров лиги в Лондоне, после того, как проголосовали все 20 клубов, было принято решение, что VAR требуется больше времени для испытаний.

    «Сегодня клубы Премьер-лиги договорились продолжить предварительное тестирование видеопомощника арбитра на протяжении сезона 2018/19.

    Решение было принято после всесторонних обсуждений относительно прогресса, достигнутого в тестировании VAR в английском футболе, а также ключевых знаний из многих турниров, которые используют данную систему.

    Клубы согласились с тем, что расширенное тестирование будет продолжаться до конца сезона 2018/19, чтобы сделать систему более совершенной.

    Премьер-лига также будет просить, чтобы VAR более широко использовался в Кубке Англии и Кубке английской лиги в сезоне 2018/19», – говорится в заявлении АПЛ.

    Источник: Skysports

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    13.04.2018 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 19:41

      Да без разницы.

      1
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 13 апреля 2018, 19:15

      ну и дебилы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 апреля 2018, 17:15

      голосуют против, а в интервью говорят что она необходима

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